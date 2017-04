Situacion na Serlimar ta keda preocupante

Keto bay sindicato STA ta sinta ta warda riba e comision cu mester a ser lanta pa drencha e planta cu tin na Parkietenbos, pa haci algo cu e sushi di mata. Te ainda e proyecto aki ta para segun Diego de Cuba presidente di STA.

STA a bay na Parkietenbos pa tuma nota di e planta. E planta a wordo haci limpi. A tuma contacto cu sr. Rasmijn kende ta hefe eynan y a splica cu nan a cumpli cu e limpiesa total. A keda di lanta un comision pa wak kico falta, kico mester pa pone den operacion pa e parti pa shred mata y cos cu por bay bek den naturalesa.

E mashinnan aki por haci e trabao aki, pero mester cambia e djentenan. Tin algun cos mas cu tin cu wordo cambia. No ta algo imposibel. No sa kico ta e problema berdadero di Gobierno. Ta sinti cu no tin placa pa haci esaki y ta lamenta esaki masha hopi.

No esey so. No ta Parkietenbos so ta e problemanan cu ta confrontando cun’e. Pero tin Serlimar p’ariba tambe den su totalidad cu tur hende sa cu di luna pasa caba a haya nan problema pa paga e salarionan y kier sa berdaderamente kico Gobierno tin intencion di bay haci. Pasobra a wak practicamente ocho aña di Gobernacion a pasa y no a haci nada pa Serlimar y pa recogemento di sushi y tur e resto di cosnan cu ta andando. E atencion pa Serlimar STA ta haya cu no tabata suficiente y ainda no ta suficiente y tur hende sa cuanto dump ilegal a lanta rond di pais Aruba. Tur hende sa cu sindicato STA a denuncia esaki publicamente. Tin masha tiki cos ta wordo haci. Ultimo aki tabata tin un candela bastante formal den e dam cu tin na Tamarijn y a causa cu varios scol den Paradera no por a continua duna les, pa motibo di e holonan malo y venenoso. Tabata tin holonan toxico cu a sali door di e kima aki den e dam na Tamarijn y pa evita cu e por a haci daño na e muchanan, prudentemente SKOA, hunto cu e maestronan di scol, a dicidi pa cera e scolnan pa algun dia, te ora cu e holo aki a baha.

Esey ta ilustra un biaha mas cu pa locual ta trata Serlimar, segun de Cuba, e Gobierno mester bay pone atencion mas serio riba e situacion aki y kier mira solucion, pero solucionnan duradero, no solucionnan cu ta pa un paar di luna so. Kier mira solucionnan a largo plazo. Ta esaki ta bay acerca Gobierno un biaha mas. Cartanan ta saliendo un biaha mas pa minister Mike de Meza.

Awemainta a papia cu su secretaria atrobe y a bis’e cu e cos aki ta pushando e trahadonan den un accion di protesta, e sindicalista a splica.