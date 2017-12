Situacion na ASTEC tin e trahadonan preocupa

Ta un hecho cu e trahadonan no ta contento manera cu e negociacionnan pa e contrato colectivo ta bayendo y te ainda STA ta wardando ariba contesta di ASTEC, cual te ainda nan no a ricibi. Sr. Diego de Cuba ta amplia

Hecho ta keda, segun Sr. de Cuba y ta comprendibel, y gerencia sa esey tambe, cu falta di personal den ASTEC, vooral den situacionnan aki, ora cu den momentonan piek. Pero aworaki tur hende por ripara cu e waf di Barcadera no tin espacio suficiente pa acapara tur e barconan. Esaki mester ta un wake up call pa tur esunnan concerni.

Tin un contrato firma entre APA y ASTEC cu’n duracion di 20-25 aña. No por culpa niun trahado, ya cu esunnan trahando ariba waf di Barcadera, ta hendeann cu ta traha hopi duro. Mayoria di nan ta traha dobbel shift y bin traha bek siguiente dia. Nan ta cooperando te hasta di over nan limite.

Mas aleu, Sr. de Cuba a bisa cu e por a lesa den corant cu cosnan no a bay na e manera desea. Pero esaki segun de Cuba, no por schuif e ariba lomba di trahadonan. E trahadonan di ASTEC ta cumpli al pie de la letra cu locual cu e compania ta verwacht di nan. Y nan tin di bay soluciona e problema internamente of lo mester busca un solucion pa waf di container. Awo a ripara cu di berdad, e espacio cu tin eynan no ta suficiente pa por acapara cierto cantidad di barconan den e mesun momento. Y pa por maniobra den e pida canal ey, tambe ta un proceso bastante dificil y nan sa esey.

E containerhaven a resulta chikito ora cu haya un cantidad di barconan substancial y ta esey a sosode. No cu e empleadonan ta culpable di e situacion aki, segun Sr. Diego de Cuba.

Mayoria miembronan di ASTEC ta trahado den field, nan ta cumpliendo manera debe ser y nunca por schuif e problema aki den nan scochi y bisa cu e situacion asina ta door di e trahadonan. Esmas, ASTEC mester ta content cu e trahadonan aki no a bay den accion ainda. STA conhuntamente cu e delegadonan a bisa cu nan no ta wak e necesidad di esey ainda, pasobra cu nan sa cu nan ta den high season y nan sa cu December ta un luna hopi druk.

Gerencia lo tin di para den spiel y puntra si nan ta bon bezig cu nan empleadonan. Nan mester corda aworaki cu nan a realisa y locual cu tur compania akin a Aruba mester realisa ta e importancia di e clase trahado. Con importante un trahado ta pa e compania. Con bo ta trata cu e trahadonan. Ki clase di contrato colectivo kier pa trahadonan? Bo kier algo bon pa bo haya un bon feedback y un bon productividad of bo kier castiganan den cierto sentido. Aki ta caminda cu STA ta bsia cu mester bin cambionan radical den e Sistema laboral y p’esey mes nan ta bezig tameb ta compilando full un document den otro, pa entrega na minister di Labor y gobierno en general, cu e deseonan pa cambionan den ley laboral y e sistema cu ta maneha e clase trahado aki na Aruba.