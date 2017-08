Sintonisa y haya sa mas di e plan di gobernacion di POR

Diamars 29 di Augustus lo tuma luga na EPI e di tres edicion di ‘Vision 17-21 Live edition’ di partido Pueblo Orguyoso y Respeta (POR). Na e ocasion miembronan di prensa obhetivo ta wordo invita pa haci pregunta na candidatonan riba lista di POR riba temanan specifico. E temanan di e tercer edicion ta enseñansa y deporte. Comunidad ta cordialmente invita pa asisti e encuentro aki cuminsando 7or di anochi.

E encuentro lo wordo transmiti live riba pagina di Facebook di POR E Forsa Nobo 7or y mey en adelante. Pa esunnan cu pa un of otro motibo no alcansa pa sintonisa esaki, por mira e ripiticion tur dialuna 9 or di anochi na Tele Aruba.

Sintonisa e encuentro di aki y haya mas informacion di POR su vision cu ta vision di comunidad pa comunidad. Bo voto ta hopi importante y ta e instrumento cu ta duna un partido of un persona specifico e poder pa goberna bo pais. P’esey ta importante pa bo informa bo mes y ta consciente di locual cu cada partido ta para pe, asina bo ta deposita bo voto cu confiansa dia 22 di September proximo.