Sint Maarten ta wordo sacudi pa caso di dobbel asesinato

Diabierna anochi, pa 10:40 St. Maarten ta wordo sacudi pa un caso di dobbel asesinato, e area di Sucker Garden Road.

E chauffeur y e ocupante no a haya chance di sali for di auto, na momento cu un otro auto no identifica a yega cerca y a tira ariba e auto. Segun testigonan, nan a skucha varios tiro. Y despues e auto cu e autor di e asesinato a bandona e sitio di e incidente.

Na yegada di autoridadnan, ta encontra e dos curpanan sin bida di Taheba York di 31 aña miho conoci como “Mabblow” y di e dama Sabrina Martes.

Na e sitio di e incidente, varios agentenan policial di alto rango, Fiscal conhuntamente cu e team investigativo tabata combersa cu varios persona, cu lo por a wak algo y asina yuda tambe den e investigacion.

Fuente: 721news