Sindicatonan mester uni prome cu eleccion

Faltando poco pa eleccion 2017 y te ainda ningun di 10 partidonan a sinta na mesa cu e Sindicatonan den Union segun vocero di Sindicato den Union Sr. Hubert Dirks.

Sindicato den Union a haci varios intento ultimo temponan pa bini hunto,pero pa motibonan di schedule, esaki no tabata alcansabel pa den un corto tempo discuti e diferente preocuapcion y puntonan cu sindicato tin. Sr. Dirks si a combersa cu diferente sindicato cu nan no a haya ningun invitacion di ningun partido politico te ainda. Esey ta hopi straño y lamentabel, y FTA semper a haci esaki, y a entrega e puntonan di atencion na e partidonan politico cu ta bay eleccion, pa asina cu esun cu bay den gobierno pa e tene cuenta cu e puntoan aki den su programa di gobernacion. Sindicato den Union ta kere cu tur problema, tanto social, economico di cualke indole cu e por ta, bo mester tene cuenta cu e gremionan.

Si bo ta papia di poder di compra, situacion economico, situacion social na Aruba ta birando basta preocupante, y nos mester tene cuenta cun’e. Segun Sr. Dirks, tin hopi fundacion cu tin nan deficiencianan. Nan no ta hayando nan subsidionan cu nan merece. Y ta premira cu den e añanan cu ta bin, e lo bira pio. Sindicato cu ta representa e mayoria di e hendenan aki, lo mester wordo skucha. Y e trahadonan cu tin yiunan cu ta ricibi atencion di diferente fundacion, tambe ta necesario pa wordo skucha. FTA a trata e puntonan aki, den un congreso y nan kier trece e puntonan aki dilanti. Pero ohala nan por yega na un acuerdo cu tur e sindicatonan y cu e puntonan aki haya un sosten amplio di tur e sindicatonan, segun Sr. Hubert Dirks di FTA.

Ta di lamenta cu politiconan no ta worry tanto cu e gremionan, nan opinion. Apesar cu ora cu tur situacion keda cla y gobierno sinta, e gremionan ta keda cu un situacion cu mester atende cu e problemanan cu e comunidad ta enfrenta. Esaki por wordo yama un falta di respet pero tambe un falta di tene cuenta di realidad, di con nos sistema ta hinca den otro. Democracia no ta solamente e votacion eynan. Despues di 22 di September, e bida ta sigui y cu gremionan bo tin cu bay sinta na mesa. Kier of no. anto e ora ey, sindicatonan na e momentonan aki, aunke cu no por papia pa tur sindicato, pero sigur cu no tin ningun indicacion cu partidonan politico a sinta cu sindicatonan. Pro tende si cu partidonan politico a sinta cu diferente programa pero cu FTA sigur cu no.

Sr. Dirks a sigui bisa cu e deseo tey semper pa tin un union sindical. E deseo ta keda pa tin union, pero aworaki ta depende di e situacionnan cu presenta, nan lo uni pa asina atende cun’e. Pero structuralmente cu ta atende cu diferente situacion, problema cu trahado, no tin e union como tal, manera cu ta spera. Nan por bin hunto, pero nan ta spera cu pa e proximo temponan, tur e sindicatonan por forma un union solido, pa atende e situacion social cu ta afecta cada un trahado y su famia.

Sindicato di sector priva, sindicatonan di sector publoco y sigur NV y fundacionnan tambe di gobierno, unda ta kere cu sector priva tin hopi situacion cu mester wordo atendi, tin situacion social, e aparato gubernamental. Empleadonan publico tin bastante situacion cu mester wordo atendi, y Sr. Dirks ta kere cu sindicatonan di tur sector mester bin hunto y corectamente mester haci un yamada pa haya e sindicatonan hunto, pa yega na un solo pensamento. Laga e politico cu ta bay tuma funcion den gobierno of den parlamento, tene cuenta cu esaki. Segun Sr. Dirks, esaki mester tuma luga mas pronto posibel. FTA mes ta trahando ariba su puntonan caba bastante delinea, pero mester bay profundisa ariba nan. Specifica y pone listanan como prioridad. Paso situacion tin hopi, pero mester fiha prioridad pa asina e wordo atendi miho, segun Sr. Hubert Dirks, di sindicato FTA.