Sindicato UEA no ta representa trahadonan di Elmar mas

Despues di 51 aña di ta representa e trahadonan di Elmar, por bisa cu awor aki no ta e caso mas. Diabierna atardi a tuma luga e referendum pa mira si sindicato STA lo bira e sindicato nobo pa e trahadonan di e compania di utilidad, caminda cu un total di 97 trahado di 103, a vota na fabor di STA.

Diego de Cuba, presidente di STA, a comenta cu tabata un trayecto bastante largo y fastioso, door cu tabata tin e sindicato UEA. E hendenan aki a bin dicidido, di 103 cu a vota, manera indica, 6 hende a vota contra y 97 hende a vota na fabor di STA, cual ta representa casi 90%.

Awor aki un capitulo nobo ta bay cuminsa na Elmar. Ta un reto bastante dificil, mirando kico ta bay hereda for di e sindicato anterior. E ta bay ta un caminda bastante dificil, pero no imposibel. Caminda tin boluntad, transparencia pa e empleadonan, lo bay logra.

De Cuba a agrega cu di parti di STA ta lamenta hopi, ora cu tende cu sindicalistanan ta bay drumi den scochi di gerencia y ta lubida cu ta nan miembronan ta esun cu ta sostene nan. Por a mira atrobe cu e mesun trahadonan di Elmar ta castiga UEA pa e motibo aki tambe. Esaki lo bay pasa den mas compania na Aruba, pasobra ora ta sindicalista, bo mester ta serio den bo negociacionnan y mester ta habri cu bo miembronan y no sconde cos, pasobra na final di cuenta, nan ta bay haya sa y e hendenan ta rabia y nan ta bandonabo. Esaki ta locual cu a sosode den Elmar tambe. A reuni cu e trahadonan diahuebs. A eligi tambe e delegadonan y e carta a sali caba cu e nomber di e delegadonan. Tambe kier un reunion di orientacion lo mas pronto posibel pasobra sa cu den Elmar tin problema cu protocol cu a wordo firma. Sa cu nan kier bin cu un herinrichting. Herinrichting ta un otro palabra pa ora bo ta bay reorganisa un compania. Sa cu e cos aki por bay haci hopi dolor, pasobra den un reorganisacion, sa cu tin cabesnan ta bay cay y esaki kier evita a toda costa den Elmar.

Tambe sa cu e fondo di pensioen ta poco swak. Tin di bay wak e asunto aki tambe. Tambe lo bay elimina e protocol cu tin riba mesa pasobra e no ta beneficioso pa e trahadonan trampoco.

E herinrichting STA no kier. E no ta bon. Si por duna baangarantie, pero no tin un functiegarantie, e ora despues di algun tempo, ta duna un pakete pa por bay. E cosnan aki tin di bay traha duro riba nan. Elmar ta un compania cu ta genera hopi placa. Segun de Cuba, e bolo mester wordo bon comparti. Tin hopi hende ta bisa cu e salario di e trahadonan di Elmar ta halto. E salario di e trahadonan di Elmar mester ta un tiki mas halto. E ta mas husto, pasobra mirando e situacion na Aruba, ta bisa cu dia tras dia ta mira cu e prijs di comestibles na Aruba no ta baha, ta subi nan ta keda subi. E trahadonan aki merece nan fair share for di e compania. Locual cu ta pasando awor aki, ta ripara cu e compania ta bayendo net den direccion contrario. Ta purba di corta caminda no tin mester. Ta genera suficiente placa cu bo por duna e trahadonan mas. Pero a mira den Utilities tambe, tin manera un fiesta chikito ta andando y e fiesta eynan tin cu caba. Segun de Cuba, tin cu bay duna esnan cu ta traha pa e compania berdaderamente, nan fair share. Akinan ta caminda cu STA ta bay drenta y hunto cu e delegadonan nan ta bay haci un bon trabao pa e trahadonan di Elmar.