Sindicato STA: Trahadonan di Serlimar a ser engaña pa un Sindicato

Sindicato STA ta lamenta cu Sindicato Seppa y Gobierno a gaña trahadonan di Serlimar pa cual e Sindicato no tabata transparente den duna copia di carta cu a firma na December 2016 pa cual aki Sr. Diego de Cuba di STA ta splica.

Dia 6 di December, e trahadonan di Serlimar a tene un accion dilanti Bestuurskantoor. Sr. de Cuba a compronde cu SEPPA tabata hunto cu e trahadonan, ya cu SEPPA tambe tin miembro den Serlimar.

E dia en cuestion, Ministerraad a bay reunion y a bin afo cu un beslissinglijst cu nan a traha e ora ey y a duna e sindicato esaki. Sindicato a bisa e trahadonan cu nan a yega na un acuerdo cu gobierno y esaki no tabata berdad. E beslissinglijst riba e di dos pagina, den letter chikito ta skirbi ta para cu niun decision tuma y nada locual cu tin poni eyriba no por exigi ningun derecho. Y tambe, den letter chikito cu Gobierno por cambia su decision, ki ora cu e kier si e haya ta necesario.

Aki Gobierno a manda sindicato un fastball, y esaki na su turno a pas’e pa e trahadonan. STA na su turno a bay reuni cu minister y a hiba e protocol firma dia 18 di Februari 2014, caminda gerencia di Serlimar ta reconoce Sindicato STA como representante di su trahadonan. A base di esaki a reuni cu Minister de Meza, y lo tabata kier a reuni cu Minister Sevinger, pero esaki a sosode despues.

E problema di Parkietenbos no ta un problema di awo, y a keda di reuni cu Minister dia 4 di Januari, e mesun dia ey cu a reuni cu Minister de Meza, cual a sosode dia 12 di December. Pero e mesun dia eynan, drentando dia di fiesta, Minister Sevinger mes a propone pa reuni dia 4 di Januari. Pero lamentablemente, Sindicato STA no a haya un reconfirmacion di parti di Minister. Pa e motibo aki tambe, a pidi pa reuni dia 19 di Januari, cual tampoco a haya contesta riba dje.

Trahadonan di Serlimar ta hopi rabia y nan a bay den un accion inespera, dialuna ultimo. Sr. de Cuba ta haya cu e trahadonan tin nan rason, ya cu nan ta indigna. Serlimar tey pa sirbi pueblo y Gobierno tin cu sirbi pueblo. Gobierno mester zorg pa Serlimar ta draai optimal. E machine na Parkietenbos, a wordo daña intencionalmente, pesey e planta ey a keda sin draai pa 7 aña largo.

Sindicato STA a bin descubri, cu tin 4 dump ilegal cu tin caba cu ta ser uza, un di nan ta na Moko, banda di e dam caminda nan tabata coba grijs. Niun hende no sa kico a wordo tira eybou y mucho menos sa ki daño ta wordo haci na naturaleza. E awa ta sip bou tera y e awa aki no por haci nada mas cun’e. E ta contamina.

E otronan ta keda na San Nicolas, otro na Shaba caminda nan ta tirando sushi y tambe esun di Barcadera caminda nan ta tira sushi. Sr. de Cuba a compronde cu tin uno na Brazil y tin uno den Sta. Cruz. Gobierno ta na altura di tur esaki y Sindicato tin prueba y nada ta ser haci pa nos autoridadnan ta hopi di lamenta segun Sr de Cuba.

Sindicato STA ta puntra su mes, dicon no por pone e planta na Parkietenbos bek den funcion. Riba e planta aki tin un rapport traha door di un cabayero Aleman cu ta bisa cu e planta ta draai masha bon, Conforme declaracion di ex trahadonan cu e planta ey tabata procesa 10 truck di sushi di cual no ta resta ni un caha di carton over.

Den e di dos fase di e planta aki, e mesun fluff a wordo gasifica, comberti den gas y e mesun gas aki nan lo a uza pa genera coriente pa pone e planta draai.