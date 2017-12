Sindicato STA a reuni cu minister di Labor y Asuntonan Social

Directiva di STA a tene un reunion cu minister di Labor, tambe minister plenipotenciario Sr. Guilfred Besaril. Esaki tabata un reunion bastante fructifero, segun Sr. Diego de Cuba.

Sr. de Cuba a bisa cu nan a premira tur e explosionnan cu tur e problemanan social cu tin

ariba Aruba y nan a delinea tambe kico nan pensamentonan ta pa cu e maneho cu sindicato STA lo desea cu lo mester wordo hiba y e cambionan cu mester wordo trece den leynan laboral.

Un di e puntonan cu a pone hopi atencion ariba dje, ta e pida caminda cu na Aruba, mayoria di sector ta trahando 45 pa 48 hora pa siman of mas. Pero esaki mester bay pone un liña straight, caminda den tur sector, tur hende lo traha 40 hora pa siman. Mas di 40 hora mester wordo considera como overtime. Esaki mester sosode, pero cu e salario mester wordo manteni. Esaki ta implica toch un aumento den e uurloon. Pero practicamente bo salario ta keda mescos, segun Sr. Diego de Cuba.

Un otro punto tabata e problema di e uitzendbureaunan aki na Aruba. Si mira cuanto uitzendbureau tin actualmente aki na Aruba, esaki pais Aruba no tin mester di dje. Tur companianan grandi mester tin nan departamento di Recursonan Humano cu mester por atende cu e screening di e personanan aki. Leynan ta bisa tambe, cu despues di dos luna di proeftijd ta bay den servicio permanente. STA lo kier wak un cambio drastico y si ta posibel, elimina tur uitzendbureau aki na Aruba. E fenomeno di uitzendbureau a crece masha hopi mes den e NVnan di gobierno. Mester cuminsa na companianan estatal prome. Ruim op de boel eyden, ya cu si mester di hende pa traha den servicio permanente, pakico ta keda wanta un hende di un uitzendbureau den servicio. Esaki kiermen cu e compania mester di e persona ey.

Ley ta bisa cu durante e temporada halto, bo por uza den horeca, den airport tambe, part-timers, pero aworakinan part-timer a bira un desaster ariba e pais aki. Y uitzendbureau tambe a bira un virus. Esaki no mester. Pero mester cuminsa na frena e fenomeno aki di uitzendbureau y trata di clean up e companianan estatal, pasobra e no ta prudente pa keda yena companianan estatal cu hendenan di uitzendbureau.

Un hende cu servicio permanente tin mas siguransa ariba su futuro. E por haci un lening, e tin hopi mas siguridad den su futuro Y manera cu e ta awo, mester cambia e sistema aki radicalmente.

Tambe a papia ariba e fenomeno di ontheffing y STA a vocifera na e minsiter cu STA ta hopi contento cu el a pone un paro eynan. Esaki ta desastroso pa bo pais y ta keda fomenta cheap labor. Esey ta un decision kisas hopi comerciante, lo no ta keda mucho contento cu e minsiter. Pero mester compornde cu nos no tin mas espacio. Y si kier bay drecha cos, drecha den cas prome. E situacion di hendenan cu ta den onderstand, con por bay practica e her-, bij- of omscholing pa reintegranan den e proceso laboral, cual ta un vision hopi strak cu e minsiter actual tin y e ta bay pe tambe. Aruba tin hende pa traha. No por ta asina cu aworaki Aruba ta conta cu 8 pa 9% di hendenan cu ta sin trabao. Ta papiando di hendenan adulto/grandi. Y den e parti hubenil, di entre 18 pa 23 aña tin un desempleo di casi 25%.

Aruba tin den horeca, cu si coy e organogram di e hotelnan aki y bay busca yiunan di tera cu ta ocupa un posicion halto, lo mester busca vergrootglas segun de Cuba. E ta sigui bisa e ora e pakico tin un EPI anto? Aruba tin bon scolnan na Aruba y tin studiatnenan cu ta capas cu ora nan termina nan estudio pa nan cumpli cu nan funcion aki y a bira tempo pa gobierno bin cu ley pa proteha nos hendenan.

E situacion di companianan cu ta bin cu consultant di afo. Esaki tambe ta un fenomeno cu mester par’e di biaha. Esaki no ta bon pa nos pais. Nos divisanan ta bay afo y Aruba su economia no a probecha di esaki. Tin hopi cos cu a discuti cu e minister di Labor y un di e puntonan cu minister a trece dilanti ta unda kier bay cu e clase obreril na Aruba. Mester conscientisa y educa nan, duna mas curso na pia di trabao. Conscientisa nan di e situacion actual y ki rumbo kier bay berdaderamente, segun Sr. Diego de Cuba, di sindicato STA.