Sindicato SADA ta desisti di hiba gobierno Corte

Lider di Sindicato Duanero di Aruba, SADA, Sr. Eduard Maduro a bisa cu, despues di un reunion cu miembronan tocante e convenant firma aña pasa, a dicidi cu no ta bay Corte mas.

Gobierno a duna di conoce cu nan lo reconoce e convenio aki, despues di a reuni cu minister di Labor, hunto cu Directie Wetgeving y Recurso Humano (DHR), unda cu wetgeving a duna di conoce e caminda cu e convenio aki lo mester cana. E landsbesluit lo tin di cana sigur un 4 luna mas.

Asina ta cu gobierno a logra reconoce cu nan a haci fout, pero den e mesun reunion aki, esun di SADA a haya splicacion tocante unda e convenio firma mester wordo reconoce, y e caminda cu tin cu cana, y e hente concerni a splica cu procedura cu mester wordo encamina prome cu e lo drenta den vigencia lo mester cana un 2 of 3 luna prome y esaki a wordo splica tambe na tur e miembronan den sindicato, pero mirando tambe cu tin e parti di begroting cu ta den , kisas lo wordo formalisa den cuater luna mas o menos. E fecha tentativo lo a keda pauta na July, pa nan haya un contesta definitivo. E minister a ofrece su disculpa publicamente unda enberdad e la admiti cu tabata tin fayo di comunicacion de nan parti riba e situacion aki cu lo a wordo presenta pa SADA.

Mas aleu , lider sindical di SADA sr. Eduard Maduro a bisa den forma enfatico cu no lo tin negociacion posibel den e areglo cu a wordo firma den nan convenio, y cu nan lo keda warda pa asina wak kico lo ta e procedura pa cana den e direccion corecto.

Manera a wordo expresa SADA no lo hiba e caso mas na Corte, door cu ministerio di Labor a bisa cu e no lo ta necesario y lo respeta e convenio, unda cu lo mester warda te cu July mirando cu splicacion nan a haya cu lo tin un procedura, y nan a pidi na e miembronan di SADA tambe pa nan traha un carta dirigi na e minister Asuntonan Social y Labor, Sr. Glenbert Croes unda na a acepta e terminonan nobo cu a wordo palabra den reunion, ya cu convenio lo mester a cuminsa caba na Januari 2018, pero naturalmente lo bay duna gobierno te cu July pa nan keda cla cu e revision y pa e wordo ehecuta.. E convenio cu lo ta consisti di dos aspecto, e di prome lo ta di Douane ambtenaar y geuniformeerde dienst, e aspecto di Administratieve krachten, y e lo wordo cumpli den e mesun linea di opinion cu ministerio.

Unda cu nan ta den diferencia di opinion cu minister, ta ariba e 29 ambtenaar administrativo. E minister di Finanzas den algun declaracion nan prensa, a bisa cu e no por efectua esaki, ya cu e por lanta un snowball effect, unda cu otro gremionan lo bin trece e tipo di peticion aki tambe mes cos cu nan.

Pero Sr. Maduro a bisa cu nan no a comparti e opinion aki, debi cu den e caso di nan organizacion mester bay , door cu departamento di Duana no lo a haci reestructuracion administrativo desde aña 1995, y no ta tur aña nan lo a haci e solicitud aki.

Finalmente sr. Eduard Maduro di SADA a specifica cu a nan tambe lo a solicita ministerio un carta prome cu dia 28 di Februari di e aña aki, pa haya un contesta di parti di gobierno si na lo bay concede lo cual a wordo acorda aña pasa, of nan ta bin cu’n decision negativo. Aworaki SADA lo ta en espera y nan lo bay toets pa wak kico lo ta nan accionnan pa loke ta trata en 29 ambtenaarnan uniforma, nan ta riba e mesun linea cu gobierno. Nan ta en espera di e Landsbesluit y July ta tempo suficiente pa por rond af full e proceso adminstrativo aki, segun Sr. Eduard Maduro, lider di sindicato SADA.

