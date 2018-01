Sindicato FTA a haci peticion pa referendum na Caribbean Mercantile Bank

Sindicato FTA a solicita na mediador di gobierno, Sr. Anselmo Pontilius, un peticion pa referendum na Caribbean Mercantile Bank.

Siman pasa e banco local aki a bin den noticia despues cu directiva di banco a cancela tur e beneficionan di e trahadonan. Esaki sigur a cay den mal tera cerca e trahadonan cu a pidi asistencia di sindicato FTA pa representanan. Esaki sigur no a cay na agrado di e top di e banco na Corsou, caminda cu Sr. Chichu Capriles a bin for di Corsou pa tene un reunion cu e trahadonan pa asina, persuadi nan di afilia na sindicato. Cu e carta aki pues por tuma nota cu esaki no a logra y asina tambe e trahadonan ta busca afiliacion na sindicato.

Ta di warda awo, pa pone fecha di referendum y kico lo ta resultado di esaki.