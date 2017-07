Sindicato di Polis kier miho comunicacon entre leiding y gobierno

Diahuebs y diabierna, sindicato di polis a sinta na mesa cu minister di Husticia y su miembronan. Sr. Edgar Maduro, di sindicato di Polis ta splica.

E reunion aki a bay hopi positivo, y nan a trece e puntonan dilanti, cual e titular di husticia a compronde. SIndicato lo kier pa e comunicacion entre minister y korpsleiding por drecha. E “doelpuntenan” di SPA ta facil. Aworaki sindicato ta den proceso di negociacion cu nan aworaki. E reunion cu e miembronan a bay hopi bon mes. E comunicacion entre sindicato di polis y e miembronan a drecha hopi. Sindicato ta bezig cu nan huiswerk y pa otro siman ya caba lo por cuminsa mira algun resultado, segun Sr. Edgar Maduro, lider di sindicato SPA.

Sr. Jean Marc Lampe, Vice- Presidente di SPA a bin dilanti despues cu nan tabata tin un reunion cu Minister Dowers y Minister Presidente. Den transcurso di e siman aki, cosnan lo cumisna cana, segun Sr. Lampe.

Loke si Sr. Lampe a aclarea, cu nan momento cu nan a entrega un carta na Minister Dowers, pidiendo pa sinta cun’e, den un entrevista cierto cosnan a sali afo y cualnan no a cay den bon tera. Loke a wordo papia no ta loke sindicato di polis kiermen. Niun momento nan a pidi retiro di Korpschef. Si nan ta haya cu e maneho cu e ta hibando, por ta un tiki mas eficiente, cual pa SPA no ta esun mas eficiente. Nan punto di bista ta, cu nan lo kier pa Korpschef dunannan mas voz, y e sindicato di Polis ta traha na bienestar di nan miembronan den Cuerpo Policial. Niun momento nan a pidi retiro di e Korpschef, al contrario, nan lo kier un miho comunicacion cu Alto Mando Policial y Korpschef. Pa nan dialoga ariba e malcontento riba cierto cosnan cu hopi di e miembronan tin den Cuerpo Policia. Esey Sr. Lampe kier a aclarea. Riba rednan social, nan ta mara sindicato na algo politico. Sindicato di Polis ta traha na bienestar di su miembronan, nan no ta mara na nada politico.

Kisas cosnan no a cuminsa cu bon pia, segun Sr. Lampe. E ta kere cu cu dialogo tur cos por wordo regla. Sindicato ta habri pa dialogo y nan ta kere cu esaki lo pasa tambe.

Despues di e reunion cu minister di Husticia y Prome Minister, sindicato di polis sigur ta kere cu nan ta ariba e bon caminda, pa dialogo y yega na un solucion, segun Sr. Jean Marc Lampe, di sindicato SPA.