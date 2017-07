Sindicato di Polis a entrega manifiesto na Minister Dowers

E disgusto di polis no ta di awe, sino pa basta tempo. Sindicato di polis a marcha for di warda di Playa awe mainta, y entrega un manifiesto na Minister di Husticia pa mustra nan mal contento den Cuerpo Policial. Tin hopi punto cu polisnan ta disgusta cun’e. Entre otro polisnan no ta haya e atencion manera mester ta, no ta wordo atendi manera mester ta y hopi otro mas punto. Ta di spera cu minister por atende e puntonan y no coy e manifiesto y ward’e den lessenaar.

Sindicato SPA a haya mandato di su miembronan diamars ultimo, pa asina bin entrega e manifiesto, mirando cu nan no ta pasando den e miho momento. Un auto, un show no ta tur cos pa e polisnan.

Dilanti di e masa, por a mira presidente di SPA, Edgar Maduro y vice presidente di SPA, Jeanmarc Lampe. Polisnan a bisa ta basta. Ta un cuerpo di polis cu a keda trankilo, a soporta tur cos cu a sosode den cuerpo policial. Esaki, segun e vice presidente, no ta un manifestacion. Nan ta polisnan mal contento y kier sinta mas pronto posibel cu e minister pa yega na un solucion di e mal maneho cu ta tumando luga pa leiding di Cuerpo Policial. Ta pidi minister di husticia pa por intermedia pa asina trek tur cos bek recht. No por perde polis pa motibo di onderbezetting y falta di material. Mester mustra nan cu e polisnan ta uni, cu nan ta mal contento y kier un solucion awo.

Edgar Maduro, Presidente di SPA a splica cu lo entrega e manifiesto na Minister di Husticia. Sindicato y e mas di 140 miembro tabata tey presente pa asina ward’e, caminda cu ta trata ley y mustra nan cu nan ta mal contento cu alto comisario, cu e falta di respet y manera cu el a papia e dia anterior, cu a bin cu algun cos cu no ta cuadra. A papia di e disgusto cu e miembronan tin y e insulto, e manera no profesional cu a trata contra e miembronan.

E ta sigui splica cu nan kier drecha comunicacion. Ora cu drecha comunicacion tur cos por cana straight. A bay busca informacion wak si enberdad ta pasando y e coleganan a wordo mal trata di parti di comisario di polis.

Dia 13 di Juli pa 11’or di mainta, kier sinta cu minister di husticia pa papia di e problema, e falta di comunicacion y mal maneho cu tin presente. Nan kier papia cu minister di Husticia pasobra e ta hefe di Polis. Nan a yega na porta di leiding, pero nan a cera porta pa nan.

E disgusto di polis tin añanan ta acumulando. Disgusto a wordo mustra via carta, via reunion, ex presidente di SPA a splica esaki den pasado. Nan kier un solucion pa Cuerpo Policial ta stabil. E posicion trahadonan, siguridad na pia di trabao, ta un di e puntonan. Algun auto y paar di auto, no ta tur cos. E trato di comisario di polis, a haci cu awa a pasa hariña.

Minister Arthur Dowers, di parti di Gobierno a ricibi e manifiesto di polis y cual a acepta e reunion riba e fecha indica.

Minister Dowers a indica cu e lo sinta papia cu Alto Comisario riba esaki tambe.

Tur tema cu bin na ordo lo papia cu minister di Husticia. Sindicato SPA a splica cu e no tin problema cu Ministero. Solucion tin, no a pidi hopi cos, ta cambio nan kier y nan ta cansa. Nan kier un cambio, nan a keda expresa.

Maduro a splica cu pa yega pa atende y scucha e dolornan cu tin, ya e prome paso a cumpli y ainda falta. Dia 13 di Juli nan lo wak kico mas lo tin. Nan ta un solo directiva y un solo famia. Nan tur lo bay tey presente.