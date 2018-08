Sindicato di Douane no ta di acuerdo pa elimina warda di 12 pa 8

Segun Sr. Maduro, miembronan na Aeropuerto a bay den accion despues cu e decision a wordo tuma cu aprobacion di Minister pa elimina e warda di anochi, esta di 12 pa 8. Esaki ta un discusion cu den varios ocasion caba den pasado a bin riba mesa. Na varios ocasion, e miembronan di Douane a sali mustra nan malcontento pa cu esaki. E ultimo biaha cu nan a bay den accion p’e mesun motibo tabata den 2015, unda cu e director e tempo ey a bin cu e idea pa elimina e warda di 12 pa 8. E tempo ey nan a bay den accion. Nan a tuma un par di ora di “walk-out”. E tempo ey nan a logra convence e Minister cu e eliminacion di e warda aki tin su risiconan cu den concepto di Douaneronan no ta bon pa tuma.

E ta bay contra di e trabounan cu nan a huramenta pa haci. Awo cu un Minister y Gobierno nobo na mando, nan a haya ta bon pa bolbe trece e discusion aki na mesa y esaki ta birando un problema. Cada biaha cu Gobierno cambia, nan ta purba elimina e warda aki y cu e pretexto e biaha aki di scapa placa. Ni di ki forma nan mir’el e, nan ta pensa cu esaki no lo scapa placa. Nan tin 13 colega nobo cu a termina nan training. Tabata un grupo di 20 cu a drenta den e training aña pasa di cual 13 di nan wordo poni na Aeropuerto. Nan no ta wak con nan ta bay scapa tanto placa manera a ser bisa na Minister.

Nan ta sinti cu esaki ta un decision eenzijdig cu aprobacion di Minister. Nan tabatin un reunion siman pasa cu e Minister y leiding unda nan a trece dilanti nan malcontento, pasobra coleganan di Aeropuerto a manda un carta firma pa sindicato, pasobra aparentemente e decision a wordo tuma cu entrante 1 di September esaki lo bin na vigor. Nan a pidi e Minister un reunion y esaki no tabata fructifero, pasobra e Minister a bisa nan bon cla cu e ta un decision operacional di parti di leiding. En berdad el a duna leiding e tarea pa scapa placa pa baha e gastonan di personal. Pero pa Douaneronan, e decision pa elimina e warda aki no ta bay refleha esaki.

Tin dos trabou durante e warda aki. Nan tin e trabou di haci control y yena caha di Gobierno y nan tin control di vigilancia pa evita cu cosnan ilegal drenta Aruba. Den e orarionan ey naturalmente no tin vuelo, pero nan tin hopi mercancia cu ta keda bou vigilancia di Douane. Nan tin mercancianan cu no a paga impuesto pa nan ainda, mercancianan cu a wordo confisca, mercancianan cu mester wordo transferi p’e parti di Recherche cu ta encera cosnan ilegal. Sin conta cu Aeropuerto ta haci tur su mantencionnan di renobacion den oranan di marduga, dus miembronan di companianan ta cana riba bou den oranan di marduga den Aeropuerto. Nan no por tuma e risico di laga e Aeropuerto den man di seguridad di AAA, pasobra esey no ta nan trabou.

Nan no a huramenta pa haci e trabou ey. Esey ta trabou di Douane. Sin laga afo cu nan tin un situacion hopi dificil cu nan pais bisiña, esta Venezuela, cu cualkier momento algo por pasa. Berdad e Aeropuerto ta cera den e oranan ey, pero esey no kiermen cu avionetanan no por baha cu e Aeropuerto aki cera. Nan no ta dispuesto pa tuma e tipo di risiconan ey cu un Aeropuerto cu ta 15 minuut leu for di Venezuela. Sin embargo, e Minister a indica di ta dispuesto pa tuma e risiconan ey. El a duna e leiding permiso pa haci locual nan ta haya ta bon. El a bisa cu e no ta bay mete den operacionnan di Douane. Pero como mandatario encarga cu Douane, e ta keda responsabel pa tur locual pasa.

Den pasado na a yega di señala e cosnan aki y a haya razon di dos diferente Minister cu mester mantene e wardanan. Dus apesar cu e mandatario ta consciente cu tur esaki ta bay contra deseonan di Douane y e trabounan cu Douane mester haci, e ta duna leiding e permiso pa haci locual nan kier sin tuma Cuerpo di Douane na consideracion.