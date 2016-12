Sindicato di Aduana a yega un acuerdo cu Gobierno pa drecha loke mester drecha

Pa e dianan di fiesta aki tabata tin basta tension entre sindicato di aduana cu Gobierno pa cual di parti SADA despues di a pone basta presion riba Gobierno a yega na un protocol pa bay drecha loke mester drecha segun Eduard Maduro ta splica.

A firma un protocol cu minister unda cu a acorda fechanan unda cu e reorganisatie di parti di personal di Douane mester cuminsa y termina. Akinan no ta bay papia mas di fechanan cu ta bay mik pe of wak si ta make it. A yega na un comprondemento cu minister y hopi gradicido na e backing cu a haya di coleganan, tanto di miembro y no miembronan, pa asina fortifica e posicion y asina yega na e concretisacion di e protocol ai cu a wordo firma.

E protocol aki ta toca directamente na e trahado general di Douane, no ta solamente esnan cu ta traha na Barcadera, na aeropuerto, pero ta e cuerpo den su totalidad. E partinan di Barcadera y aeropuerto ta bezig cu nan ainda. Loke a forma awe ta di mas importancia, mirando cu e ta toca directamente na e trahado, na su funcionamento, na su waardering di su trabao. Esaki tabata e parti crucial pa SADA, cual tabata e parti mas principal di e reorganisacion. Esey no kiermen cu awor aki ta bay crusa man y sinta warda esaki keda cla.

Awor aki lo bay sigui logicamente riba e parti di Barcadera, cual no ta cla ainda cun’e. Ainda esey ta riba mesa y e parti di aeropuerto ta mesun cos. Tin hopi cos mas cu tin cu caba di rond af, cual no ta comparti cierto opinion cu tanto leiding riba esaki, AAA, Barcadera, pero esakinan ta bin na su debido tempo. Locual a logra awe ta e parti di mas importante pa SADA y tambe pa e cuerpo.