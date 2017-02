Sindicato di Aduana a yega acuerdo cu Gobierno pa cu e espacio na Airport

Presidente di Sindicato di Aduana, Sr. Eduard Maduro a splica cu Sindicato di Aduana y Airport a yega na un acuerdo tocante e problemanan na Airport, relaciona cu e trabaonan di construccion cu ta andando aworaki na Airport.

Segun Sr. Maduro, ta hopi tempo a inverti den e discusion aki y sindicato ta forma parti di e bouwcommissie cu en principio a wordo laga un banda. Pero segun Sr. Maduro, nan a yega na un palabracion despues di un reunion cu Minisiter. No tabata necesario pa a yega asina leu, segun Sr. Maduro, pero e coleganan Duanero a wordo respalda door di SADA, momento cu nan a vocifera nan preocupacion y disgusto.

E espacio ya construi caba, bouwcommissie lo bay sinta mas pronto posibel, pa wak kico tur tin haci caba, kico tur por wordo haci di locual tin traha y dado caso si mester bin cambionan drastico, esey lo ta un afspraak cu mester haci cu Minister.

Sr. Maduro, di Sindicato di Duaneronan, SADA, a duna Minister Bermudez un elogio pa a inverti hopi di su tempo liber, tanto diamars anochi, cu nan tabata tin un reunion maratonico cun’e, cu a trata e partinan di airport te den oranan di anochi. Den su tempo liber el a bin Airport, tuma algun nota pa su mes y diahuebs un biaha mas e tabata na Airport pa wak con e fluho ta cana. Cuerpo di Aduana ta gradici Minister Bermudez pa su input, el a mustra cu di berdad e tin e Cuerpo di Aduana na pecho y e mes a saca su conclusion.

Den e impasse entre Sindicato di Aduana, SADA, Minister di Finanza y Airport, no tabata tin un solo ganado sino e Cuerpo di Aduana. Sr. Maduro a bisa cu SADA tabata tin nan motibonan y nan a bisa claramente na varios ocasion. Mester traha na bienestar di e pais, esey ta nan meta y nan ponencia. SADA a yega na un punto, caminda nan tin un luga pa traha. Awo ta ora pa sinta na mesa y traha hunto, mas lihe posibel tambe.

Tin mas tema cu mester haya atencion den Aduana. Mirando cu Triple A tin afspraak cu contratista, SADA mester duna di nan parti, sinta y bin cu idea y deseonan con nan por zet in e luga pa nan traha. Esaki ta un seƱal cu ora e Cuerpo uni y mustra cu nan ta sinti cu cosnan no ta bay segun nan ta suppose di bay. No ta cosnan di malcria of di kier, pero ta cosnan cu nan ta kere cu como Cuerpo nan sa kico nan tin cu traha cun’e y ora nan ta sinti cu nan ta trapa ariba dje, Cuerpo tin cu para p’e.

Awo lo mester sigui pa traha ariba e puntonan, unda cu Sindicato kier hiba e Cuerpo, hunto cu leiding, hunto cu Gobierno. Mester sigui traha pa e Cuerpo, mester motiva e coleganan. SI coleganan ta sinti cu tin cosnan ta sosode cu nan no ta di acuerdo, acerca Sindicato, pa asina wak te unda por traha pa vocifera nan preocupacion nan leiding.

Sindicato di Aduana, SADA kier yega na un punto, caminda tur hende ta motiva bek compara cu aworaki. Sr. Maduro a bisa cu lo kier yega bek na un motivacion extremo.

Tocante Barcadera, ta puntonan cu SADA a bolbe trece nan atencion di Minister, pa cu e situacion. Prome cu Minister anterior di Transporte a sali, ya caba SADA tabata busca manera pa reuni cun’e. Pero SADA no a logra haya Minister pa sinta cun’e, mescos cu Airport.

Sr. Eduard Maduro a splica cu nan lo mester pone tur nan puntonan di preocupacion ariba papel y manda esaki pa Minister Bermudez. Sindicato ta spera cu nan no mester yega na e opcion ey di cu mester welga, pero nan ta sinti cu si nan no ta haya oido, esey ta unico manera cu nan preocupacionnan por wordo scucha y conhuntamente, traha ariba un solucion.