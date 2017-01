Sindicato di Aduana ta lamenta e ambiente den cuerpo

No por sconde e berdad cu ta biba den Aduana pa cual aki presidente di sindicato SADA Sr. Eduard Maduro a splica nan punto di bista den e departamento aki. .

Awe ta un dia festivo, pero cu sentimentonan mixto. Den su discurso el a splica cu si e compara cu tempo cu su persona a drenta dienst, cosnan tabata otro. Tabata tin un drumband, unda e duaneronan a marcha riba ritmo di e drum. E ta un dia cu ta celebra, pero no por sconde of laga afo cu e cuerpo ta demotiva y frustra.

Sr. Maduro ta sigui bisa, mirando e atendencia, el a sinti cu e mester a adresseer e cuestion aki. Un duanero mester ta orguyoso di bisti su uniform. Un duanero no ta sinti’e comodo den su uniform, kisas lo e mester busca un transferencia pa otro departamento.

E bedoeling ta cu ora ta bisti bo uniform, ta paso bo ta orguyoso, y no solamente den palabra. Pero cu sentimentonan cu en berdad cu esaki ta e profesion cu e persona a scoge pe, su deber di proteha y sirbi pais Aruba. Esey a keda refleha awe.

E puntonan mas importante, ta e parti di comunicacion. Den tur sentido di palabra y e respet. Ora cu tin cosnan cu ta bay fout, mester atende esaki directo y no neglisha esaki. Si tin malcontento bou di cuerpo, na varios ocasion a trece esaki na oido di minister, di director. E dia di awe, 26 di Januari, esaki a keda refleha den e celebracion di e dia di Duana. No ta algo cu sindicato ta inventa.

Kico falta pa e cuerpo di Aduana cu e no ta caminda cu e trahadonan kier

Si Dios duna bida y salud, nan lo bisti e uniform te ora nan baha cu pensioen, lo mester evalua kico ta importante. Ta comprendibel cu tin hopi presion di parti di gobierno, di coleganan, e trahadonan cu ta forma e cuerpo ta e promenan cu mester duna atencion, e promenan cu mester wordo scucha. Sr. Maduro ta sigui splica.

Sindicato ta spera cu esaki ta un wake up call, pa asina duna atencion na e Cuerpo, auto nobo p.e. ta haci bon, pero falta di respet. Bou di Sr. Maduro tin hendenan di menos rango cu ta cay bou di su liderasgo, cu mester respeta pa e dia di mañan, esakinan ta esunnan cu lo duna leiding na esunnan bou di nan.

Pa e cuerpo sigui draai, tin hendenan cu ta baha cu pensioen y otro nan ta bandona dienst pa busca otro carera. Mester profesionalisa e cuerpo, tene nan up to date cu tecnologia. Pero un biaha mas e ta reitera, cu e bonding no ta corecto y esey ta un parti hopi importante mes.

Tin varios cos cu ta pisa ariba e cuerpo, p.e. e diferencianan di opinion. E respet cu Duane tabata tin antes den comunidad, ya no tey mas. Sindicato no t’ey solamente pa para pa e derecho di trahado, pero tambe mester zorg pa e rol di Duana den comunidad, ki importancia esaki ta. Mescos cu Cuerpo Policial, nan ta cuerponan uniforma cu tin e autoridad riba leynan cu mester wordo eherce. Esaki no ta un trabao facil, ya cu tin hendenan cu no ta gusta cierto cosnan. Pero esakinan ta cosnan cu ta pisa, pero cu mester wordo haci.

Loke a pasa na Airport y Barcadera ta loke tin e cuerpo di Aduana un poco malo, paso no tin e respet pa e departamento aki mas segun Maduro. No por ta asina cu Airport ta bin cu un carrental mei mei di Sala di Yegada. Airport en berdad, no ta di Duana. Pero Airport tampoco no por draai sin Duana, sin imigracion.

Cuerpo di Duana ta sinti cu e director mester bay mas man duro den casonan asina, unda cu nan mester defini con nan ta eherce nan trabao y no laga esaki den man di tercera persona. Mester mustra na comunidad cu Duane ta un Cuerpo uniforma, y mester refleha esaki.