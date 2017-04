Simposio di Aruba Tang Soo Do Bond tabata exitoso

Den e fin di siman tras di lomba Aruba tabata sede di un simposio di Tang Soo Do organisa pa Aruba Hapkido Association/Aruba Tang Soo Do Bond. Presente na dicho simposio tabata e gran maestro Koe Woong Choong di e federacion Mundial di Korea di Tang Soo Do Moo Duk Kwan. Di region Caribe y Latino America grand maestro Pedro Vangas, region Norte America e gran maestro James de Saffold y por ultimo director pa e area di Caribe maestro Luis Raul Torres Melendez. Hunto cu nan un delegacion di (gran) maestronan for di Puerto Rico, Chile, Colombia, Corsou, Panama, Merca y naturalmente Aruba.

Durante di e simposio a trata varios topico hopi extensivo encuanto planificacion a termino largo y metodologia/didactica di duna les, tambe cooperacionan na Aruba entre estilo/scolnan di arte marcial Koreano. Invitadonan special tabata tambe gran maestro Jose (Chaco) Cornelio (Tae Kwondo), Maestro Melvin Rasmijn (Noord Tae Kwon Do Center), maestro Len Johnson y maestro Eric Dania (Aruba Korean Karate Institute Ji Do Kwan). Tambe e parti mas gusta y popular tabata e tayer dunado di maestro Sergio Andres Aroyo Collante di e instituto ‘Aliansa Coreana’ di Bogota, Colombia. Maestro Sergio Andres ta director di dicho instituto caminda ta siña e idioma Koreano, cultura y tradicion. Banda di esey dicho instituto ta encarga pa sigui siña yiunan di ehecutivonan di Korea cu ta traha of biba na Colombia e idioma. Mester bisa cu esaki ta e comienso di un colaboracion entre dicho instituto y Aruba. Lo bay sigui traha ariba un programa di cooperacion pa brinda tur participante di diferente arte marcialnan di Korea na Aruba (Tang Soo Do, Tae Kwon Do, Karate Koreano, Hapkido etc.)e oportunidad tambe pa sigui dicho tayernan den futuro pa engrandece nan conocemento di e pais for di unda nan arte ta origina.

Durante e dianan aki a organisa tambe pa e hobennan un torneo chikito y Egg Hunt. A clausura e siman cu examan di Kodanja (examen di dan avansa) caminda e prome Kodan ya a tuma luga aña pasa Juli na Orocovis y Manatina Puerto Rico. Na November venidero lo tuma luga un Forum na Seoul, Korea caminda lo sigui cu algun punto interesante cu a keda introduci na e simposio na Aruba.

Un danki sigur na Lotto, e Loteria di Aruba pa medio di Comision di Subsidio cu a subsidia e simposio internacional di Tang Soo Do organisa pa Aruba Hapkido Association/Aruba Tang Soo Do Bond.

Cumprando weganan di Lotto, e Loteria di Aruba bo ta contribui na deporte riba nos isla. Meta di e fundacion ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e Comision di Subsidio.