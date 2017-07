SIMAR tin atencion pa carta di mayornan preocupa

Despues cu saca e carta di e grupo di mayornan preocupa pa cu enseñansa na Aruba, Sra. Sheila Tromp a splica cu esaki tin tur atencion di sindicato SIMAR.

Como SIMAR mes, nan no a reuni ariba e puntonan aki, pero si nan ta reconoce puntonan cu nan mes como sindicato ta discuti na e momento di reunionnan of preocupacionnan cu ta bin dilanti. Diferente punto cu ta bin dilanti den e carta, den pasado nan mes a haya un invitacion pa sinta cu e grupo aki. Pero lamentablemente esey no a tuma luga. Pero Sra. Tromp ta contento toch cu tin mayornan cu ta preocupa pa cu e situacion di enseñansa na Aruba.

Tin hopi mayornan cu tin preocupacion y ta trece esaki dilanti. Pero un biaha mas, nan ta wak enseñansa di un otro angulo. Puntonan hopi interesante pero tambe valido, pero si sindicato mester tene cuidao cu no ta bay compara Aruba cu otro paisnan cu kisas tin’e miho. Mester wak e paisnan tambe, cu kisas con leu nos ta para di nan. Pero sigur ta yama nan atencion e parti unda cu Sra. Vermeer ta indica cu e orguyo di ARuba ta esun cu ta haci cu nos no ta bay dilanti. Of nos no ta yega na tin fondonan necesario of ta necesario pa nos enseñansa. Esey, segun Sra. Tromp kisas lo mester bay wak te con leu e ta berdaderamente asina y pa asina facilita e directivanan of e scolnan directamente, of e minister di enseñansa pa hunto yega na e fondonan cu ta papia di dje.

Ta na su luga pa yama un reunion cu e comision aki, cu SIMAR por skucha for di nan mas concreto kico ta e preocupacionann y kico ta e informacion cu nan tin, pa wak con ta yega na un miho forma pa traha y sigur pa mehora nos enseñansa na Aruba, segun Sra. Sheila Tromp, di sindicato SIMAR.