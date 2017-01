SIMAR: Ta spera cu e relacion entre minister di enseñansa y Simar mehora den 2017

E relacion entre minister di enseñansa y Simar no ta di canta macamba. No por ni corda si a reuni mas di un biaha den 2016 cu minister. Ta di lamenta si cu sindicato Simar ta mira e trabao sindical como uno hopi importante y cu bo relacion cu e minister en cuestion mester ta uno bon cera.

En berdad hopi trabao a wordo haci door di e ministerio di enseñansa. Hopi a wordo inverti den infrastructura, pero tin cu bisa si cu tin hopi otro cos cu mester pone atencion riba nan.

Kico Simar ta haci como sindicato, ta haci nan best pa purba di manda e mensahenan mas concreto posibel, kico ta necesario. Ta sinti si cu nan no ta wordo involucra loke ta e trabao necesario. Simar ta voz di hopi hende cu ta traha den enseñansa y ta kere cu no tin miho caminda pa scucha voz di esnan concerni cu ta cerca e sindicato di maestro. Mescos cu tin e minister di husticia ta traha cu e polis, nan tin e minister di enseñansa cu tin cu trata cu Simar pa nan conoce e dolor, interes y necesidadnan di esnan den veld. E tin su maneranan pa haya sa cierto cosnan, pero ta spera cu den 2017 cu esaki por mehora.