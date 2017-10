SIMAR a boga pa pasa ley di restructuracion salarial for di aña 2016

Directiva di SIMAR a tuma nota cu tin hopi remarke riba tanto Parlamento, como riba SIMAR pa cu tratamento di e ley di Restructuracion Salarial di maestronan.

Ta asina cu SIMAR a forma parti di e “stuurgroep” cu a traha pa basta aña na un structura nobo di salario di maestronan y otro actornan importante den enseñansa. E structura ta inclui discribcion di e diferente funcionnan y e forma con e empleado lo por crece den entrada durante su trayectoria profecional.

Na luna di mei e “stuurgroep” a culmina cu su trabou y a entrega e documento en cuestion na minister di enseñansa, Sra. Michelle Hooyboer-Winklaar. Parlamento na su turno a trata e ley y a lansa su preguntanan pa cu esaki. E preguntanan aki, cu tabata encera algun investigacion, a ser contesta. Pues e unico paso cu tabata falta ta pa pasa e ley.

No ta den man di sindicato pa yama of exigi reunion di Parlamento y sindicato no tin control riba su funcionamento. Nos por a tuma nota cu desde eleccion Parlamento di Aruba no ta funciona optimal mas. Basa riba e echo aki, SIMAR ta di opinion cu no ta responsabel pa trata e ley ya cu ta trata di un ley cu tin peso financiero y ta di suma importancia pa e posicion huridico di e empleadonan en cuestion.

SIMAR a haci tur intento posibel pa e ley por a ser trata mas pronto cu ta posibel. A busca contacto cu presidente di e “stuurgroep” na diferente ocacion pa informacion di e desaroyonan. Esaki sin exito. Tambe directiva a pidi reunion cu presidente di Parlamento, Sra. Mervin Wyatt-Ras pa haya informacion di e motibo pa no trata e ley y pa mustr’e e importancia pa haci esaki mas pronto cu ta posibel. Esaki sin a ricibi ningun reaccion.

Directiva a tuma nota riba medionan social cu ainda tin hopi maestro cu no ta na altura di e desaroyonan pa cu e ley y ta tribi di acusa SIMAR di no a percura pa informa nan. Esunnan prome yama pa duna informacion ta e dunador di trabou. SIMAR ta sirbi su miembronan cu ta aporta na e sindicato y a tene varios reunion informativo desde inicio di e trayectoria pa tene nan debidamente informa. Asta a yega di invita no miembro pa sierto encuentronan, maske no ta SIMAR su deber. Ta urgi tur esnan concerni pa pone nan mes na haltura di e desaroyonan aki. Tene bo mes informa ta bo responsabilidad.

SIMAR ta en espera di e formacion di e Parlamento nobo y lo urgi esaki pa trata e ley mas pronto cu ta posibel.