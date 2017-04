Siguridad na banconan ta halto pa tur e banconan

Ya ta varios aña caba cu banconan ta riba un estado di alerta pa kico cu por pasa. Sr. Javier Wolter di Asociacion di Banconan ta amplia mas ariba esaki.

Banconan ta keda un target facil pa ladronnan, y nan ta purba di aumenta e awareness, aumenta tambe fisicament, mas siguridad pafo, aumenta cu camaranan. En berdad, robonan ta keda halto na Aruba, e preocupacion ta cuminsa chikito y despues e ta bira grandi.

Antes Aruba tabata chikito, tur hende tabata conoce otro, pero aworaki door di tanto hende cu a bin for di exterior, niun no conoce otro mas.

Pa varios aña caba, banconan ta ariba un alerta halto. Nan a pone guard na porta y den banco. Ta haci tur lo posibel pa stop esey. Pero ora di stop eskai na banconan, e ladronan ta bay otro caminda, por ta hotelnan, casino, negoshi.

Basicamente, e crimennan ta manera un ola. E ta subi y e ta baha. E miho manera pa stop crimen, ta si e economia ta bon, tur hende ta traha y placa ta lora. Pero asina cu e economia stanca, manera aworaki, e crimennan tambe ta bira mas.

Sr. Wolter a sigui bisa, nan ta sigui mantene e control, ta wak e aspecto social na Aruba, cu ta importante. Educacion tambe importante, pa nos futuro. Mester evita cu e muchanan ta cuminsa drop out for di scol, caminda despues nan no ta haya trabao.

Ta responsabilidad di banco, mescos ta responsabilidad di gobierno, mester cuminsa inverti den proyectonan cu ta yuda drecha e comunidad, e sociedad. Banconan tambe sa esey, nan mester bay den e “betterment of society, betterment of community”. Esey ta loke banconan a cuminsa mas den esey, yuda e parti social, yuda comunidad y sociedad en general. Asina Sr. Javier Wolter, director di Asociacion di Banconan a termina bisando.