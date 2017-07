Sigaria lo sali fo’i bista dentro di cinco aña

DEN HAAG, Hulanda – Tiendanan cu ta bende tabaco, dentro di cinco aña nan mester sacanan fo’i bista. Solamente negoshinan specialisa lo bay tin un excepcion, segun secretario di estado Martin van Rijn di Salubridad Publico.

Supermercadonan mes pa 2020 nan no mag di expone nan mas, Van Rijn a skirbi na Tweede Kamer. Stacionnan di gasolin, kiosco, botica, libreria y otro puntonan di benta, ta haya dos aña mas largo. Tiendanan cu no ta bende nada otro sino tabaco, mag di expone esaki na nan cliente, pero no mas den nan vitrina.

Cu e “uitstalverbod” aki self service lo bay ta te asina leu un taboo. Esaki ta haci e drempel pa cumpra sigaria, siga, etc. mas abao, segun Van Rijn. Mashinnan di sigaria den tienda den e sector di horeca y tienda mester disparce pa 2022.

E secretario di estado a laga sa den e carta diaranson, cu e ta haya cu humamento di mesclanan di yerba den un hookah (waterpijp) tambe mester cay bao di un prohibicion di humamento. El a mustra cu algun mescla ta contene nicotina y door di esey ta adictivo. Tambe nan por ocasiona e mesun problemanan cu tabaco normal ta ocasiona. Pero e ta laga esaki pa e gabinete nobo pa por regla.

Fuente: www.anp.nl