SIAD lo yuda esunnan cu no por cumpli cu pago di number di auto den 2017 te caminda por

Sra. mr. Luenne Gomez – Pietersz, Directora di Departamento di impuesto ta splica cu SIAD lo kier custumbra e clientenan cu e terminonan di pago segun Ley.

Directora di Departamento di Impuesto ta enfatisa cu ta pa e motibo ey a hala e fecha di pago pa dia 15 di Februari, pa asina tur hende lo por cumpli cu e pago. Si esaki no ta e caso, Departamento di Impuesto lo wak den ki grupo of categoria lo por duna un tiki flexibilidad. Pero esaki lo tuma su tempo y tambe ahuste di parti di e pueblo pagado pa cumpli cu e terminonan di Ley.

Sra. Pietersz a splica cu si tur hende haci nan esfuerso, ya cu pagando belasting e placa aki ta drenta caha di gobierno, cual despues lo wordo inverti bek den nos pais. Si tur hende cumpli, lo paga menos tambe. Mester cumpli tambe cu e targetnan di entrada, ta un grupo chikito lo mester carga e peso di tur hende y si tur hende cumpli, tur toch lo paga menos. Unabes cu ta den rutina pa paga, tur cos ta cana manera e mester ta.

Loke mas ta hala atencion ta e boet, esaki a wordo papia internamente door di Minister di Finanza .Semper cu tin cambio di ley, Departamento lo mester duna un tiki flexibilidad pa hendenan por custumbra dus e aña aki SIAD lo ta un poco mas suave cu dunamento di boet, pero otro aña si lo ta mas streng cu esaki.

Pa aña 2017, tur cos lo ta mas suave. Pero pa otro aña, 2018 ya pueblo mester a custumbra y lo cuminsa implementa e leynan aki.

SIAD lo haci un campaña na final di 2017 pa otro aña pa corda cu cos lo ta otro pa 2018 tocante pagamento di number di auto. Segun Sra. mr. Gomes- Pietersz, Aruba tin un cultura di lubida of di no gusta lesa. SIAD tin un website unda cu tur nan comunicadonan di prensa ta wordo publica, pero ainda tin hende ta bisa cu tin cierto informacionnan cu nan no sa di cambionan haci.

Clientenan no gusta lesa, pero toch via Facebook SIAD tin hopi mas posibilidad, y esaki por ta un tool pa uza como campaña cu por ta hopi mas efectivo, segun Directora di Departamento di Impuesto, Sra. mr. Luenne Gomes – Pietersz.