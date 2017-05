Si tin investigacion riba Otmar Oduber, menciona su nomber

Varios medio di comunicacion yega na partido AVP, a insinua varios cos, caminda cu Otmar Oduber, tambe lo bay cay pronto, pasobra lo bay tin un investigacion. Riba esaki, Oduber a comenta cu el a pasa den un proceso hopi duro y ta compronde loke sr. Paul Croes lo por ta pasando aden y su famia, muy particularmente, pa e proceso cu e mes a cana aden cinco aña y mey largo. Ta un proceso dificil. Mescos cu e tempo ey, cu e no tabata minister, sino parlamentario, y a bisa cu si tin cualkier sospecho cu ta dilanti of prueba cu tin algo robes, e lo pidi hasta e tempo ey, retiro for di Parlamento. Y el a wordo poni tur caminda den tur medio di comunicacion na Aruba.

Den funcion di un minister, ta mas pio ainda. Pasobra den e funcion di minister tin leynan cu ta rigi pa loke ta trata e screening di un minister y definitivamente un persona cu ta bao di un sospecho di un investigacion penal, no lo por ta ministeriabel. Y esey ta e diferencia grandi cu tin awe.

No ta awe y pesey a bisa na diferente ocasion y Oduber a habri su curason un biaha mas, e forma di hiba politica anticua cu a gui’e y hib’e na e posicion pa bandona un partido cu el a sostene pa 27 aña, ta netamente e tipo di nepotismo aki cu tabata tuma luga.

Ta netamente e rason pa cual ta bisa cu e politica di ataca otro, di baha otro, di distrui otro, di kibra imagen di otro, mester wordo laga den pasado. E politica di e generacion aki, mester ta un politica di papia riba plan. Un politica di papia, con nos ta mehora e posicion di poder di compra di nos conciudadanonan. E mester ta un politica dirigi riba con ta haci salubridad aki na Aruba mas accesibel y mas husto, di un calidad halto pa henter e comunidad aki. Mester ta un politica dirigi riba siguridad di e pueblo, riba enseñansa y no riba con nos ta kibra otro personalmente.

Oduber pa un aña largo, no un siman, no dos siman, ni un of dos luna. Pa mas di un aña ta wordo ataca tur dia door di Speed Andrande, un periodista aki na Aruba. Te awe, ni un prueba.

Te awe, no por presenta net net nada y no lo por tampoco. Pesey hopi biaha nan ta bisa “Be carefull what you wish for. Y mira kico a sosode cu mientras un aña largo ta acusa su persona di tur sorto di posibel actonan cu lo el a comete, Oduber a bandona Gobierno casi 7 luna pasa, lagando tur departamento habri pa tur investigacion cu por tuma luga. Un cos cu por garantisa comunidad di Aruba y por sigura comunidad di Aruba. Lo no tin nada pa por acusa Otmar Oduber di dje. Pasobra transparencia, integridad y percura pa instancianan cu ta controla y vigila cada un segmento y sector den gobernacion a wordo permiti pa haci nan investigacion den cada un di e departamentonan. Pesey partido POR y Forsa Nobo ta ripiti cada biaha cu un di e aspectonan principal, mester por ta pa reenforsa, duna personal na instancianan cu tin cu controla y vigila Gobierno, manera ta un Centraal Accountants Dienst, un Raad van Advies, un Contraloria General (ARA) y otronan cu tin cu yuda un politico pa goberna na e forma di mas integro cu ta posibel, e politico a splica.