Si ta castiga e polis di rango abao, castiga esun di rango halto tambe

Relaciona cu e sucedido caso di verboden cu a pasa na Halto, Sr. Edgar Maduro di SPA a bisa cu e ta bayendo cu e procedura cu a wordo tuma ta algo normal.

Si e mester haya straf, esaki ta e procedura normal. Aruba tin un solo Cuerpo Policial y manera bisa anteriormente, unda cu’n Hoofdinspecteur cu a kibra un auto, kisas bou influencia di alcohol. Esaki a sali den prensa, cual Sr. Maduro ta bisa cu prome mester verifica si e ta berdad si of no. No ta solamente e chikito mester haya straf, pero e chikito tambe.

Tin hopi cos cu ta pasando cu ta destruyendo KPA. Sr. Maduro a sigui bisa, cu esun chikito, medida a wordo tuma contra di dje pero esun ariba mester haci un investigacion si di berdad, el a kibra auto si of no. Anto e ora ey, mester wak kico ta bay pasa cu e persona aki.

Tin hopi coleganan geschorst, tin di nan pa mas di un aña. Y e minister di husticia a wordo poni na altura di esaki y minister a bisa cu Korpschef mester traha un advies y mand’e pa e minister. Pero hopi di e casonan aki ta cera caba. Pa SPA nan lo keda papia cu e minister di husticia y Korpschef sa di e sucedido y door cu Cuerpo Policial tin scarcedad di colega, si e caso ta cla cu investigacion, dicidi si ta mandanan bek ariba caya.

E casonan aki lo ta punto di discusion den e proximo reunion di SPA, Sr. Edgard Maduro a finaliza bisando.

