Si pueblo kier cambio, firma pa partido ABO bay eleccion

Lider di partido ABO, Sr. Elton Lioe A Tjam, a gradici tur esunnan cu ta bin firma pa asina deposito nan confiansa den partido ABO.

Sr. Loei A Tjam a sigui bisa cu esun cu nan bin firma lo tin menos opcion dia 22 di September 2017. Hopi hende cu conoce partido ABO for di 2014 ta informando y sirbiendo e pueblo, lo kier tin un partido ABO cu experiencia den gobierno. Pero si bo no bin firma, e wega ta caba diamars. Sr. Loei- A Tjam no kere cu esey ta loke pueblo kier cu e mesun escogencia di e partidonan cu a hinca Aruba den e problema cu e ta den awo. Un biaha mas Sr. Lioe A Tjam a haci un yamada pa duna ABO un sosten y trece tur hende cu bo por. No por bisa cu di e 70 mil persona cu por vota, bo no por tin, si tuma tur e 7 partido cu tabata tin mester di firma, cu no tin na Aruba, 4 mil hende cu lo no kier pa tin mas escogencia.

Partido ABO tin dies candidato ariba lista y for di prome cu entrega di lista, mester bisa cu nan tabata bezig cu esey. Pero nan mester reconoce y esey cu Sr. Lioe A Tjam ta bisando cu for di proem di eleccion cu nos sistema democratico no ta funciona. E sistema di busca firma ta un obstaculo pa un partido cu kier cambio y ta te hasta discriminatorio. E homber of e señora chikito, cu tin un entrada abao, cu ta biba leu for di e ciudad, ta costa placa pa djis duna un firma. Esey no por, segun Lioe A Tjam. Y tur esunnan cu a bin firma te awo, por hasta bet cu mayoria ta bin di pabao di brug. Den otro palabra, e sistema electoral di Aruba ta bisando esunnan pariba di brug, cu nan mag di bay eleccion, pero nan escogencia ta limita.

Si ABO tabata tin e intencion cu pueblo no tabata kier sostene un partido cu ta conscientisa, un partido diferente, nunca nan lo a cuminsa cu e reto aki. Y pa di dos, si bo wak tur e listanan cu de facto a pasa, ban wak unda e hendenan ta biba. Esey ta pabao di brug. Pa di tres, kisas e pueblo di Aruba ta bisa, cu nan no kier vota pa ABO, wak rond di bo, abo cu ta gana salario minimo, bo ta paga 3 florin pa bay ariba of 3 florin pa bay abao, l;o bo pensa dos biaha. Lo tabata mas facil si tur e Hulpbestuurskantoor lo ta habri of e MFA- nan, cual lo trece democracia pa tur hende. Si pa diamars nan no logra yega e firmanan necesario, e ora un parti di e pueblo a dicidi cu nan no ta sostene nan lista. Tin cierto cosnan cu segun Sr. Lioe A Tjam, cu por tabata diferente. Aruba te ainda tin e cultura di miedo, tin hende di pone nan firma, pa otro sa cual partido nan ta sostene. Tin factornan contundente cu ta stroba cu hendenan por bin duna nan sosten, y di otro banda, segun Sr. Lioe A Tjam prensa mester informa pueblo cu Aruba ta hopi cerca di un dictadura. Ta tristo cu bo tin cu busca un bus, mester hunga taxi djis pa laga hende haya mas escogencia dia 22 pero esaki ta e Aruba di awendia. Partido ABO mester busca hende, hasta tin partido cu ta manda bus pa casnan di anciano cual ta un ridicules. Bo no por bisa cu bo tin un electorado di mas di 60 mil, no por 4 mil hende cu no kier otro escogencia. Mester revisa, accepta y reconoce cu pueblo mes no ta mustra manera nan kier cambia algo. Aruba tin escogencia y si e kier tin algo pa scoge, acudi na Censo pa duna tur e partidonan, grandi y chikito, e opcion pa escogencia.

Mas importante, dia 22 di September e votado no mester tin miedo di ningun hende, pasobra ora bo drenta e hokki, esey ta e derecho di e votado. No manera awo, cu tin borchi cu tur hende sa pa ken bo ta vota. E firma di sosten, no ta un obligacion pa e votado deposita su voto di confiansa ariba e partido ey segun Sr. Elton Lioe A Tjam, lider di partido ABO a finalisa bisando.