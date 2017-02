Si parada di noord por a keda limpi otro paradanan tambe mester por

Pa City inspector e Parada di Noord tabata un bon ehempel pa tur otro parada por bay mes cos si mira cu e pueblo na banda a coopera en grandi. Nan no laga sushi tira riba caminda segun Sr. Marlon Pieters, City Inspector ta splica.

Riba un schaal di un pa 10, City Inspector ta dunanan un 12. Esaki ta pa motibo cu Bureau di CIty Inspector tabata coriendo net tras di truck di DOW y por a constata cu tabata tin masha tiki trabao pa e trahadonan di DOW. E aña aki, tabata super limpi. E carnavalistanan a bin organisa, cu saconan di sushi y caha pa pone sushi aden. En general, un pabien pa Noord. E pueblo aki ta un ehempel pa e otro districtonan. Sr. Pieters ta spera cu Oranjestad por demostra cu nan tambe ta mes bon of mas miho cu Noord.

City Inspector ta wak esaki como un competencia di limpiesa. Kico ta e premio? Respet pa bo pueblo. Si Noord por, esey kiermen cu Oranjestad tambe por. Tur cos lo ta despues di Parada esaki lo keda demostra.

Esunnan cu ta bin wak Parada, ta bin cu tur cos for di cas, dus bebida, cuminda y esakinan ta end up ariba caya. Y ni cuanto bari di sushi pone. Sr. Pieters ta haci un yamada na e pueblo Carnavalesco, pa por fabor, ora cu bo caba, ruim op loke bo a susha. Serlimar lo bay pone drumnan ariba ruta, y ta pidi e pueblo pa haci bon uzo di esaki.

City Inspector ta sigur cu Oranjestad, lo demostra cu nan tambe lo por keda mes of mas limpi cu Noord. Tin hopi hende cu ta tene nan kavel limpi. E limpiesa di e cayanan di Oranjestad, ta keda den man di e ciudadano, pa presenta e sushi, tene e ruta limpi y pa Serlimar caba di haci e trabao.

Tambe City Inspector, Sr. Pieters, ta urgi of exigi pa no bin cu palet. Pa motibo cu di dies hende cu ta bin cu palet, dos so ta ruim op. Ta pidi pa no bin cu palet, ya cu si City Inspector ta avisa di antemano, pa no uza nada di palet. Si kier traha un cura, uza algo otro cu no ta palet. Si wak cu ta uza palet toch, esaki lo wordo kita.