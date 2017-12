Si no yega na acuerdo STA lo entama caso contra NV Elmar

Ta di lamenta cu gerencia di NV Elmar ta keda kibra ley laboral door cu nan no ta duna sindicato STA su luga. Sr. Diego de Cuba ta splica.

Sindicato STA tabata tin un reunion cu gerencia di Elmar hunto cu mediador di gobierno. Pero lamentablemente Sr. Robert Henriquez ta keda para terco ariba su posicion. E ta dispuesto pa reconoce e delegadonan, pero e kier pa sindicato firma un documento, caminda nan ta bay di acuerdo cu e herinrichting. Sindicato a bisa cu nan no ta acepta esaki, bou di niun circunstancia.

Nan ta haya straño cu mediador no por lanta un caso contra di un compania, pa oblig’e di cumpli cu leynan internacional. Ta keda na sindicato e ora, si sindicato kier hiba gerencia di Elmar corte. Sindicato STA lo bay manda un carta pa e minister encarga cu Elmar, unda cu firma di mayoria di trahadonan, unda cu nan ta pidi pa kita e persona for di e posicion aki. Asina aki, nan no por traha. Gobierno tin cu bay tuma e decision aki. E minister en cuestion lo tin di tuma e decision ya cu e persona aki, ta violando leynan laboral. Tambe nan ta haya straño, cu Departamento di Labor no a cay aden ainda y no a hala nan atencion. Apart di esey, Elmar ta violando leynan internacional di labor. International Labor Association ta un asociacion internacional. E leynan cu ta hancra den e ley aki, a wordo ratifica pa Aruba tambe. Y ainda nan no ta compronde con Sr. Henriquez ta keda para terco, ya cu e ta di opinion cu si e reconoce e delegadonan, STA no ta bay di acuerdo cu e herinrichting.

Dia 1 September STA a gana un referendum, cu mayoria abrumador y e pasenshi di sindicato y di trahadonan, a pasa limite caba, segun Sr. de Cuba.

Mas aleu SR. de Cuba, trahadonan di Elmar por bay den accion na cualkier momento, pero nan kier purba na mantene e pas labora. Pero si esey no por, nan lo kies e caminda di “Guanajuato” y e ora e dolornan ta bin. Pero ta duna e beneficio di duda. Pero dialuna lo reuni cu e abogadonan di NV Elmar, pa 4 or di atardi, pa purba sali for di e impasse aki. Si no logra, nan lo entama un kortgeding contra gerencia di Elmar.

Pero si e carta lo bay pa Minister pa destitui Sr. Henriquez for di su posicion y laga un otro persona maneha Elmar. Ya cu e persona aki, conforme e mesun trahadonan di Elmar ta completamente fout bezig. E ta un persona hopi terco y mediador tambe a ripara esey. Asina aki, segun de Cuba, bo no pro rasona ni negocia.

NV Elmar kier reconoce e sindicato STA, pero no ta reconoce e delegadonan di bo compania, cu a wordo eligi pa e mesun trahadonan. Kico Sr. Henriquez ta pretende. Esaki ta sinta sindicato bastante dwars. Si nan no keda cla, nan lo cuminsa un kortgeding.

Sr. de Cuba a nenga cu lo tin un problema personal, y a splica cu Elmar kier bin cu’n reorganisacion. Y ora di reorganisacion ta empleadonan ta esunnan cu ta sali perhudica. P.e. den un reorganisacion na Triple A, na 2004- 2005 y aki ta casi 80 hende a bay cas. Y aunke cu nan a wordo paga, nan a bay. Den caso di Elmar, esaki segun de Cuba, e lo no ta bay ta diferente. STA no a negocia e reorganisacion cu Elmar, pero cu e sindicato anterior. Di banda di ELmar, nan kier pa STA studia e documentonan aki y pa nan firm’e. STA a wak hopi punto cu nan no ta di acuerdo cun’e. STA ta exigi pa den e organisacion niun hende perde nan trabao. Nan kier un garantia di trabao y un garantia di funcion. Nan dos ta bay ta man den man. Segun sindicato STA, tanten cu NV Elmar no reconoce su delegadonan, nan no por sinta negocia.