Si mester bay corte un biaha mas, lo haci’e

Aruba Birdlife Conservation ya a bay varios biaha corte, por lo menos 7 biaha pa diferente motibo y nan no tin miedo pa bay un biaha mas. Grego Peterson, kende ta representante di e organisacion a splica cu e parti unda e Groenbouw a wordo coba pa DOW cu ta bay mas den direccion di Oranjestad, ta prohibi door di hues pa traha cualkier proyecto eynan. E parti p’ariba, tin un acuerdo cu Gobierno. A entrega no solamente na Parlamento, unda cu a haya sosten di tur miembro na 2013, pero tambe aña pasa a entrega casi 12 mil firma, puntrando pa proteha e luganan aki y te awe e no a sosode. Na December y Januari, prome minister a priminti tres pa cuater biaha cu nan lo bay take care di esaki y e no a wordo haci ainda. Ta en espera si ainda dentro di poco e luganan aki por wordo proteha y bira parti di Parke Arikok.

Peterson a splica cu nunca e mester a tuma su tempo. El a tuma 5 aña y ta algo cu por a wordo haci. Nan por a haci proyectonan mas grandi den algun luna. Esaki tabata tin resistencia dentro di Gobierno. Tabata tin hende cu kier a stop’e, purba bloki’e, pa e parti di desaroyo di construccion. Pero Gobierno di Aruba a priminti di lo bay fix’e. Tin un mensahe cla di Gobierno y ABC ta en espera cu lo bay haci’e. ABC ta spera cu prome cu eleccion, cu Gobierno take care di e cos aki atrobe y haci’e na un manera hopi netjes.