Si mama tin custodia di yiu, Voogdrijraad no por strob’e di sali di Aruba

Directie Voogdijraad ta reacciona riba un caso particular di un mama cu a bay cu su yui na prome instante pa vakantie na Argentina, pero cu despues a dicidi di keda pa biba

Basa riba algun reaccion riba media social cu a duna e caso specifico aki hopi atencion, Directie Voogdijraad kier a duna un splicacion cortico di nan banda riba e caso aki.

Den e caso particular aki, unda un mama Arubiano a sali di Aruba cu su yui pa vakantie y no a bolbe mas y a keda na Argentina, a sali un cantidad di version nan den media social. Ta importante pa tuma nota den e caso aki, cu e mama tin custodia completo, y a sali di Aruba segun e procedura cumpliendo cu tur e rekisito nan segun ley.

Referente na e tata cu a aserca Directie Voogdijraad pa ayudo, tawata un situacion hopi dificil mirando cu e mama tin custodia completo. Teniendo na cuenta e bienestar di cada mucha, a dicidi di haci un intake cu e tata pa scucha su preocupacion nan. Lo mester a haci un milieu onderzoek, pero mirando cu e mucha no ta inscribi mas na Aruba y ta biba na Argentina, esaki ta cai bou capa directo di Argentina, pa cual a informa e tata cu e lo mester lanta un caso na Argentina pa pidi custodia sea comparti of su so.

Asina mes scuchando e tata, a dicidi di tuma e caso como un kinderbescherming onderzoek y a haci un peticion na “Proteccion de NiƱos” na Argentina pa investiga e seguridad y desaroyo di e menor. Despues di un investigacion, a haya contacto cu e mama, y a cuminsa e procedura pa por haya prueba nan cu e mucha ta bayendo scol y cu su papel nan di estadia na Argentina ta den su proceso. Incluso a yega na acuerdo nan cu e mama pa haya adres y pa e tata por a papia cu e mucha via di por ehempel skype. Pero lamentablemente, no por a yega na un areglo entre mama y tata pa e bienestar di e mucha, pa cual awor e caso a pasa over pa abogadonan na Argentina mes.

Ta importante pa e comunidad compronde e funcion di Directie Voogdijraad cu ta primeramente un mediador entre mayornan pa prome cu yega Corte, por yega na acuerdo nan beneficioso pa e mucha.

Voogdijraad ta sigui semper e procedura nan segun ta ancra den ley, y ta focus unico y exclusivamente riba e bienestar di e mucha. Den un intento pa por mehora e servicio nan, awor Directie Voogdijraad ta accesibel atraves di e pagina di facebook, www.facebook.com/VoogdijraadAruba, unda cu por haya informacion y unda cu por haci pregunta nan directo sin tin cu bin Voogdijraad. Muy pronto lo tin diferente informacionan relevante manera custodia, alimentacion, tarea nan di voogdijraad y mas.

