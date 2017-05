Si bo para fout bo auto ta wordo getowed

Gerencia di Aruparking lo desea aclarea lo siguiente. Decision a wordo tuma door di Gobierno (shareholder 100%) di elimina klemmento di autonan cu no ta cumpli cu e rekisitonan stipula pa ley.

Gobierno a notifica cu lo a cuminsa traha riba un concepto di ley NOBO pa tin un otro forma di cobra boet pa e personanan cu ta viola ley door di no paga pa staciona den vaknan BLANCO.

Mientras e cambio di ley no ta cla lo no bay tin forma di sanciona e personanan cu no ta cumpli cu ley di paga den e vaknan BLANCO, pero mester tene na cuenta cu ley ta bisa claramente cu ta obligacion di cada usuario di paga pa parkeo den vaknan BLANCO.

Di otro banda kier pone enfasis cu tur locual ta foutief parkeren manera prescribi den ley lo wordo getowed.

Loke ta considera foutief parkeren ta:

• Parkeer ariba acera strobando peaton cu e risico di baha for di acera subi caminda

• Autonan parkeer den skina strobando visibilidad di demas chauffeur cu lo por causa acccident.

• Parkeer den vaknan geel sin tin un vergunning vigente.

• Parkeer den verboden.

Aruparking ta spera cu esaki por aclarea tur duda cu tin referente parkeer den centro di Oranjestad