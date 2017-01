Si bo no cumpli di stop di duna saco di plastick tin multa

Den e ley cu a pasa. polis mester haci su control y si pueblo yuda tambe e doño di negoshi cu ta sigui duna e saconan aki por haya un multa segun parlamentario Donny Rasmijn.

E ley aki a wordo cambia eigenlijk den e acto APV, Algemene Politie Verordening. Kiermen cu en realidad polis ta esun cu tin e autoridad pa duna boet riba esaki. Pero siguramente City Inspector cu ta al tanto di dje. Dienst Natuur en Milieu tambe ta altanto di dje. E parti di control riba esaki, ta un control hopi general. Tur hende por wak’e. E ta algo cu ta hopi bisto.

Por ehempel si drenta supermercado y wak esaki tuma luga, por atende riba dje of por saca potret, ta mande pa autoridad, por mand’e pa control social riba social media. Bo ta haya cu polisnan tambe, tur ora nan baha bay cumpra algo, nan ta experencia esaki. Controlnan por bisa cu ta bay ta hopi. No solamente autoridad lo haci’e, pero tambe pueblo siguramente cu tambe tin na su curason cerca di medio ambiente, lo bay haci e control aki. E efectividad di control lo bay ta hopi, e lo bay ta pisa.

Rasmijn tabata papia cu un comerciante cu a bisa cu a bisa cu nan tin saco ainda cu ta wanta por lo menos un luna mas. E problema ta cu podise autoridad no ta bay tin tur cos setup pa cuminsa controla, pero e pio control cu tin ta di pueblo. Riba social media, den corant tur ora. Si bo supermercado sali den dje, no ta nada bunita p’e. Y finalmente ora e boetnan cuminsa cay ta pio ainda. Ta sigur cu e control di esaki ta bay ta hopi efectivo.

Tin multa, segun Rasmijn, cual ta na encargo di Ministerio Publico. E multa maximo ta di tercer categoria, cu por yega te 10 mil florin. Hopi biaha OM ta parti esaki. Pa prome biaha ta haya tanto, di dos biaha tanto y despues ta cay den e maximo den tercer categoria.

Esakinan ta partinan cu lo spera e desaroyonan aki tuma luga awo cu e ley aki a pasa.