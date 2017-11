Show musical ‘’SI’’ Sinterklaas lo ta riba 5 december den Cas di Cultura

Kerekentenchi y Sinterclub un biaha mas ta cla pa presenta un espectaculo di show pa grandi y chikito pa celebra e fiesta di Sinterklaas den nos Cas di Cultura.

E show ta ser combina cu un obra teatral, canto, baile , humor, emocion y hopi alegria. Durante e obra aki muchanan lo gosa di un fantasia hopi special di cual tur muchanan mester purba di convence Shon Rey pa permiti Sinterklaas celebra su cumpleaños den e pueblo di Victoria na Brasil.

Lo tin presentacion di Chaz dancers, Kids Acadamy Dancers, Kids 2 Kids, Candy Dancers, Monique Bagheri. Un danki special na tur nos patrocinadonan cu ta haci e show posibel, Dowco, Aruba Bank, Customize It, Setar N.V, Islands Finance, Super Car Rental, Serlimar,Click Print, Departamento di Cultura Aruba, Haliborange, Top95, RBC Royal Bank, Medicosmetics, UNOCA, Cas di Cultura, You and me.

E Show musical aki ta tuma luga riba diamars 5 december 2017 pa 6’or pm den Cas di Cultura. Carchinan ta obtenibel na Dowco Sta.Cruz y You and Me Boutique den Sachi Mall na Tanki Leendert, na balor di AWG. 15,- pa persona. Bini den ambiente di famia y trece e muchanan pa disfruta den un bunita Show Musical. Esaki ta pa grandi y chikito.