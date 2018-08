Show di final di Aruba Music Camp 2018 “The End of Camp Recital”

Aruba Music Camp 2018 ta clausura e temporada vacacional aki cu un recital (show) espectacular na Cas di Cultura, awe 3 di augustus pa 7’or di anochi.

Pa 20 dia largo participantenan a haya les for di docentenan internationap di e diferente instumentonan manera, Drum/ percecushon, Violin, Canto y Piano; bou direccion di e mahestuoso Carlos Bislip kende no ta un desconoci den e mundo artistico na Aruba.

E recepcion pa cu e kamp vacacional aki tabata grandi y e experiencia di cada un participante sigur algo unico cu hopi balor agrega.

Algo di remarca hopi importante ta e hecho cu no ta solamente participantenan cu a inscribe so a haci uso di e oportunida aki, pero na mes momento a asisti y duna curso na e muchanan cu a participa cu kamp di YMCA.

Pues pa clausura e e temporada aki Aruba Music Camp su show lo presenta e resultado final di 20 dia di curso; unda e participantenan lo debuta nan talento den diferente instrument y vocal. Tambe ta conta cu sosten di artista y educadornan Bianca Morales, Ruth Silva, Mariano Morales, Ivan Quandus, Franklin Granadillo y Eduardo Maya.

Aruba completo ta cordialmente invita pa bin experencia y sostene Aruba Music Camp 2018, cu lo ruma lugar 7’or di anochi na Cas di Cultura pa solamente fl.10 pa persona.

Na nomber di tur participante, artista y maestro kier gradici tambe tur e partocinadornan cu a haci e kamp a ki posibel .

Comments

comments