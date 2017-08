Shete persona ta muri den atentado contra post di Nacionnan Uni na Mali

BAMAKO, Mali- Den e ciudad Malines di Timboektoe sigur shete persona a perde nan bida den un atentado ariba un oficina di Nacionnan Uni. Un grupo di homber a cumisna tira ariba e edificio, dialuna merdia. E oficina ta fungi como e cuartel general di e mision di pas Minusma, di Nacionann Uni.

Segun Nacionnan Uni, tur e victimanan ta hendenan local. Seis di nan tabata traha pa e forsanan di pas di Nacionann UNi. E di shete victima ta un agente di polis. Otro shete persona a keda herida. Militarnan a tira seis atacante mata.

Dialuna tambe tabata tin un otro atake ariba e post di Nacionnan Uni na Douentza. Eynan un militar di Mali a perde su bida y un miembro di e forsanan di paz tambe a fayee. Nan identidad di e ultimo aki ainda no ta conoci.

Na Mali tin tambe militarnan Hulandes staciona. Nan ta opera for di Gao, pero nan ta activo tambe na Timboektoe. E contribucion Hulandes na Mali, lo termina na final di aña.

Fuente: https://nos.nl/