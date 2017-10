Shete persona deteni pa saca potret di muhenan dunando luz

BARQUISIMETO, Venezuela – Dos studiante di medicina y cinco trahado di un hospital Venezolano a wordo deteni dialuna pa publicacion di potretnan di muhenan dunando luz riba stoel di un sala di espera riba rednan social, un ONG a denuncia.

“Funcionarionan di CICPC – polis científico- y di SEBIN – servicio di inteligencia – a yega na e hospital Pastor Oropeza di Barquisimeto (estado Lara, west) bisando cu nan ta investiga e origen di e potretnan y a bay cu shete persona,” Andres Colmenares, coordinador di e organizacion Funpaz, a bisa AFP.

Durante fin di siman a wordo divulga riba rednan social e potretnan di muhernan sunu, caminda cu hasta por a observa nan cara, den trabao di parto riba stoelnan di metal di e sala di espera di e hospital.

Colmenares a afirma cu e agentenan di e cuerpo di siguridad a detene e cinco trahadonan die hospital y e dos studiantenan di e Universidad Lisando Alvarado di Barquisimeto den condicionnan di “entrevistado, sin ningun tipo di orden firma pa algun hues of un fiscal.”

Funpaz a haya sa di e detencionnan, e activista a precisa, pa e denuncia anonimo di e dokternan di e lua. Na final di e atardi, el a menciona, un studiante a wordo libera.

“Ta un violacion di su derecho na e libertad personal y na e debido proceso, no a laga nan comunica cu nan abogado, Colmenares a señala.

E minister di Comunicacion, Ernesto Villegas, a difundi riba su rednan social, video caminda cu e viceminister di Salud, Linda Amaro, ta responsabilisa e gobernador di Lara, e opositor Henri Falcon, cu e hospital Pastor Oropeza ta colapsa.

Segun Amaro, den e hospital Central di Barquisimeto, un di e mayor capacidad, administra pa e Gobernacion di Lara y dota di remedi manda pa Gobierno, ta bisa cu e damanan na estado, cu no tin remedi y cu mester cumpra nan pa nan cuenta, pa cual nan ta caba na bay na Pastor Oropeza, gestiona pa e Gobierno central.

Venezuela ta atravesa un crisis economico agudo, caracteriza pa un severo escases di alimento y remedi. Segun e Federacion Farmaceutico, 85% di e medicamentonan ta schaars.

Fuente: www.afp.com