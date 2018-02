Shete alimento cu ta kita depresion

Si ta bon, e dicho ta bisa “barica yen, curason contento”, pero bo sa ki alimentonan por kita e tristesa cu bo tin? Aki nos lo bisabo e shete alimentonan cu lo lanta bo animo pasobra nan por activa e hormoon di feliidad.

Ta importante sa kico ta depresion y kico ta caus’e.

Depresion:

Segun e Organisacion Mundial di salud, e ta un trastorno mental frecuente, cu ta caracterisa pa e presencia di tristesa, perdida di interes of placer, sentimentonan di culpa of falta di autoestima, trastorno di soño of di apetit, sensacion di cansancio y falta di concentracion. E depresion por yega na bira cronico of recurente y dificulta sensiblemente e desempeño na trabao of scol y e capacidad pa afronta bida diario.

Den su forma mas grave, e por conduci na suicidio. Si e ta leve, e por wordo trata sin tin mester di remedi, pero ora cu tin un caracter modera of grave, tin mester di administra medicamento y psicoterapia profesional.

Causanan

E causanan di depresion ta varia, pero biokimica por yuda splica algun caso. E personanan deprimi ta mustra nivelnan hopi halto di cortisol (un hormoon) y di varios agente kimico cu ta actua den e celebro, manera e neurotransmisornan serotonina, dopamina y noradrenalina. Perdidanan emocional hopi profundo por causa cambionan biokimico cu ta impulsa depresion.

Si bo ta sinti bo mes deprimi, tristo of sin gana di nada, ta importante pa bo acudi cu un dokter. Y pa e dianan cu simplemente bo ta decai, nos ta recomendabo e shete alimentonan aki cu lo haci pa activa e serotonina y por lo tanto, bo ta sinti bo mes feliz.

Calacuna

Calacuna, mescos cu otro tipo di carni light rico den proteina, ta bon pa combati depresion pasobra e ta aporta un aminoacido esencial conoci como triptofano. E substancia aki ta desempeña un papel fundamental den e segregacion di serotonina (hormoon di felicidad), un kimico conoci pa causa sensacion di bienestar den e organismo.

Noot

Noot y otro frutanan seco ta supone di ta un di e miho fuentenan natural di acido graso monoinsatura, cu ta wordo reocmenda pa salud di e sistema cardiovascula y e bon estado di animo. Den e caso aki, su acidonan graso omega 3, ta actua di forma positivo den e salud celebral, siendo un gran arma contra depresion of e estadonan di animo iritabel. Ingeri nan di forma regular ta faborece e concentracion, ta mantene e celebro activo y a largo plazo, ta proteha e deterioro cognitivo.

Chuculati preto

Den cantidadnan modera, e ta un alimento hopi saludabel cu por wordo ingeri sin culpa como parti regular di e dieet. E baranan cu ta contene un 70 porciento di cacao ta aporta antioxidantenan cu ta yuda frenta e daño causa pa e radicalnan liber.

Ademas, e ta stimula e produccion di serotonina den e celebro, reduciendo cortisol y mehorando e estado di animo den poco tempo.

Avena

E cereal aki, considera como esun mas completo, ta un fuente rico den vitamina B1, B6 y acido folico, substancianan cu ta mehora e digestion y ta ekilibra nivelnan di sucu den sanger pa evita cu e ta baha.

Banana

E expeerto den nutricion, Fernanda Alvarado, kende ta colabora den e seccion “zona Saludabel” den el Universal, ta recomenda banana, ya cu e ta e fruta mas rico den magnesio, relahante muscular y di e sistema nervioso y ta contene mas pectina (fibra soluble) cu appel. Banana ta un alimento cu ta mantene e bon estado di animo, ya cu e ta contene triptofano, un aminoacido cu ta precursos di serotonina, substancia miho conoci como “e hormoon di felicidad.”

Pisca blauw

E ta aporta na Omega 3 den e salud fisico y mental, ya cu tin cu mencina cu no tin miho fuente di e substancia aki cu e piscanan blauw of di awa friu.

E acido graso aki ta mehora e salud celebral y ta desempeña un papel fundamental den e segregacion di e substancianan cu ta genera sensacion di bienestar na e organismo ora cu tur cos ta parce marcha malo.

Sumando na esaki, e ta mehora e circulacion di sanger, ta disminui e inflamacion y ta evita e enfermedadnan cardiovascular.

Algun fuente natural di omega 3 ta: salmou salvahe, tuna, sardin y bacalao.

Turmeric

E specerij aki ta wordo uza den miyones di cushina rond mundo y ta bon pa preveni enfermedadnan y evita trastornonan emocional.

E ta wordo caracterisa pa su potente accion antiinflamatorio y compuestonan activo manera tumeron y curcuminoide cu ta relaciona cu e prevencion di cancer y disminucion di e sintomanan di problemanan articular.

Pa su efecto na nivel nervioso y celebral, incorpor’e den e alimentacion regular ta un preventivo contra depresion y stress y ansiedad.

Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/

