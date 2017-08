Sharine Luidens (Censo): “Un persona por sostene solamente un partido”

Sra. Sharine Luidens, Directora di Censo ta splica tocante e desaroyonan rond di e prome di firmamento di lista di partidonan politico.

Segun Sra. Luidenes, e ta un proceso pisa ya cu e ta di 9 or di mainta te cu 8 or y 30 di anochi, pa un siman largo. Pero voor de rest tur cos ta bayendo trankil, super trankil.

Ainda tin dos partido cu ainda mester logra cera nan lista pa nan por pasa pa eleccion 2017. E dos partidonan aki tin te cu diamars anochi, 8 or y 30. Ley di Eleccion, ley di Kiesverordering, tur e stapnan ta masha duidelijk.

A trece dilanti e ponencia di partido ABO, cu ta na un solo luga so e personanan mester bin pa firma. Y cu hendenan di San Nicolas no tin transporte y cu esey ta un sorto di discriminacion. Pero Sra. Luidens a splica cu ni Censo ni Conseho Nacional Electoral no ta un organo Legislativo, cu nan por cambia ley.

Segun estudionan haci, na Aruba un 80% di hendenan tin social media, e ta e miho manera pa por acerca personanan pa sostene bo lista. Mester corda e pakico e meta tras di e sosten di lista. Ta pasobra pa eleccion ta costa hopi placa. Pa bo bay eleccion bo mester tin e sosten di sikiera 1% di e votonan valido di e eleccion anterior.

Sra.Luidens ta desea tur hende lo miho y ta desea pa e partidonan cu ainda falta, exito pa nan cera nan lista.

Motibo pakico e firmamento di lista ta tuma luga na Censo, ta pasobra cu mester por controla si e hende, uno, cu ta bin firma e lista, tin e derecho di voto, esey ta Censo por haci’e, pasobra Censo tin e registro ey na alcanse digital. Nan mester registra tambe, cu un persona a bin firma. Pasobra cu e no mag di bin firma pa un otro lista. Esey kiermen un persona por firma solamente pa sostene un lista. Si nan a haya cu hendenan a purba di firma dos lista, pero logicamente, door cu Censo tin’e regisra, nan ta stop esaki.

Sra. Luidens ta splica cu por haci diferente quiznan. Na Corsou practicamente nan no kier yam’e voorverkiezing. Eynan tambe nan tin e sosten di e lista, pero esey ta sosode cu nan ta habri cuater urna, y nan ta bay cu e sistema digital di e urna y nan ta wak si e persona tin derecho di vota. Bo ta haya un style di stembiljet y bo ta tir’e den un stembus. Despues di dos dia e stembus ta cera. Pero e partidonan no sa si nan a haya e sosten. Tur esaki ta parti di e proceso democratico. Tambe ta asina cu Aruba conoce den su constitucion Capitulo 3, articulo 49 di Kiesverordering, Aruba conoce un secreto di voto. Pero e sosten di partido no ta secreto.

Cu bo ta sostene un partido cu bo firma, no necesariamente esey kiermen ariba dia di eleccion bo ta bay vota pa e partido ey en cuestion, segun Sra. Sharine Luidenes, directora di Censo a splica.