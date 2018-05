Shailiny Tromp-Lee (MEP): “Pa reconstrui un Aruba fuerte mester fortifica su fundeshi “

Den su discurso den reunion di Parlamento di diamars ultimo, parlamentario Shailiny Tromp-Lee a trece padilanti cu e dia ta hopi importante, pero tambe hopi dificil mirando e ley cu mester a ser trata. Dificil pasobra bo ta realisa e importancia y urgencia di introduccion di e crisisheffing y cu no por pospone esaki mas. Na mes momento e ley aki ta yena su persona cu hopi rabia y disgusto. Rabia y disgusto pa e solo echo cu e unico motibo pakico mester bin cu un crisisheffing ta pa motibo di e mal maneho di Gabinete Mike Eman 1 y 2. Awor ta na Gabinete Wever-Croes pa percura pa e pago di e debe cu nos ex Minister President na voz halto a bisa cu e ta orguyoso di dje y cu ta pueblo mester bay paga pe! A malgasta placa di pueblo na tur sorto di fiesta, conferencia, biahe, gastonan di personal y sin laga afor promocion. Pa no papia mes di tur e proyectonan PPP, algun di calidad inferior y cu yen di problema cu nos mester bay paga den e proximo 25 añanan.

Un pais den crisis

Segun contrincantenan politico e crisisheffing ta nifica inicio di un deterioro social-economico. Sin embargo ora bo ta biba den luho bo ta perde bista riba e realidad. Y e realidad ta cu ta nan ‘bon trabou’ a conduci na un pais den crisis. Un crisis cu ta keda refleha no solamente den un debe astronomico di mas cu 4 biyon florin cu nos yiu y nan yiunan tin cu bay paga pe pero tambe den desempleo bou di nos propio hendenan, un pais caminda norma y balornan a bay perdi, un pais caminda abuso y maltrato di mucha ta tuma lugar na un cantidad alarmante, un pais caminda violencia domestico, abuso y maltrato contra nos hende muhernan ta demasiado halto, un pueblo cu ta biba cu miedo y cu no ta sintinan mes safe mas den nan mesun cas y mas tristo ainda hopi famia kibra.

Atencion pa e crisis social

Pa nos reconstrui un Aruba fuerte para riba su pianan atrobe, nos tin di cuminsa fortifica e fundeshi di nos pais. Mester cuminsa inicia cu stapnan concreto pa sanea nos finanza publico y stimula nos economia. P’esey mes, Pueblo mester ta consciente cu no mester tin luga mas pa weganan politico, drama y politikeria. Pueblo mester exigi un paro na e bay bin constante di polarisacion, compaña pa manipulacion den medionan di comunicacion. P’esey mes Sra. Tromp-Lee ta haya cu e gobierno actual si ta demostra curashi y determinacion y ta carga nan responsabilidad caminda ta introduci un crisisheffing y na mes momento ta percura debidamente mediante e crisisplan social pa duna atencion real na e crisis enorme cu nos tin riba tereno social y alabes ta percura pa e siguridad cu tanto pueblo ta anhela, cumpliendo tambe cu e necesidad di construccion di vivienda social y cu ta percura pa tur e famianan cu tin añanan ta warda pa haya un tereno pa nan por construi nan cas.

Pakete di compensacion

Echo ta cu no por djis crea impresion bunita manera tabata e caso bou Gabinete Mike Eman 1 y 2. Mester tuma mas na serio e parti practico y pone e prioridad hustamente unda nos como pueblo di Aruba tin mester. Contrario na loke opositornan ta insinua e introduccion di e crisisheffing no ta bay sin un pakete di compensacion:

• Gobierno lo rebaha e prima di AZV pa pensionado cu pensioen di max Awg. 30.000,- pa aña di 10.5% pa 6.5%.

• Lo aumenta e reparatie toeslag te na Awg.125,- pa luna pa esunnan cu entrada menos cu Awg. 2500,- pa luna

• Entrante 1 di januari 2019 pa esunnan cu tin un entrada entre 2500 y 3100 lo baha e tarifa di loonbelasting y inkomstenbelasting.

Opositornan ta bruhando tera bisando cu prijsnan ta bay subi, esta prijsnan den supermarket y tambe di awa y coriente. Esaki sigur no ta e caso. Un punto esencial y cu su persona mes a presenta un mocion durante tratamento di presupuesto ta e ampliacion di canasta basico y un control mas estricto door di Gobierno. Pa loke ta trata e control mas estricto esaki a cuminsa caba y sra. Tromp-Lee ta spera cu dentro di poco Gobierno lo anuncia ampliacion di e canasta basico cu sigur lo aporta na e poder di compra di cada ciudadano, sigur esunnan mas vulnerabel.

