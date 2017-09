Tecnologia: Shadow Brokers ta anuncia mas filtracion di NSA

The Shadow Brokers, e grupo responsabel di a hack National Security Agency aña pasa, a priminti di filtra e malware UNITEDRAKE di NSA na su abonadonan den e luna di September.

Na comienso di Juni, e grupo di hacker a anuncia di e puesta den marcha di un servicio di suscripcion, yama Monthly Dump, unda cu e lo filtra un lote nobo di settings di hacking di NSA a cambio di un pago di 100 Zcash, un criptomoneda practicamente imposibel di track. Na e cambio actual e ta mas o menos 20.500 euro. Na luna di Juli a tuma luga e di dos entrega pa 200 Z cash y na Augustus e di tres pa 500 Zcash.

E siman aki, The Shadow Brokers a publica un actualisacion unda e ta informa algun cambio den e condicionnan di e servicio Monthly Dump. Den e post nan ta señala, entre otro cuestion, cu e abonadonan lo ricibi tur luna dos post y ademas nan a inclui un calender di cada un di e entrganan cu desde 15 di September lo yega cada 15 dia. E monto total pa tin acceso na e ocho entreganan ta di 16 mil Zcash cu na e cambio actual ta mas o menos 3 miyon euro.

E entreganan corespondiente na luna di September a inclui e manual di uzo di UNITEDRAKE, un exploit di NSA cu a sali na claridad na 2014 pa e filtracion di Edward Snowden cu ta wordo uza cu otro plugins y ta permiti na obtene e control total di computernan infecta. E malware ta capas di infecta ekiponan cu Windows XP, Windows Server 2003 y 2008, Windows Vista, Windows 7 SP1 y Windows 8 y Windows Server 2012.

Despues di e atakenan masivo di e ransomware Wannacry, e hecho di cu e vulnerabilidad di e sistemanan operativo ta cay den mal man ta un peliger pa siguridad informatico na nivel mundial. The Shadow Brokers ta e responsabel di e filtarcion di EternalBlue, e exploit riba cual WannaCry ta basa su mes, pa cual e fuganan nobo aki lo por habri caminda pa mas atakenan masivo.

