Seyo nacional pa artesania

“Artesania ta e ehempel bibo di un homber y muher cu balor y habilidad, capaz di uni un gran variedad di expresion y recoge e sentimento di un pueblo pa medio di nan ofishi”

Departamento di Cultura Aruba conhuntamente cu e comision di Seyo Nacional Aruba ta extende na tur artesano un invitacion pa haci entrega di tur ‘material/obra’ nobo cu NO tin Seyo Nacional ainda. Riba dia 8 di december 2017 pa 10’or di mainta, lo tuma luga e di 4 evaluacion. Aki ta caminda e comision lo bini hunto y p’asina pasa riba tur e criterianan necesario pa e ‘material/obra’ bin na remarca pa e Seyo Nacional di Aruba.

E proceso di aplicacion ta tuma luga na Departamento di Cultura Aruba na Horizonte Building riba L.G. Smith Blvd. # 134 (Prome Piso). Pa haci esaki mester yena un formulario di aplicacion, mester trece un identificacion valido, un pasfoto como tambe un comprobante di adres. Por tuma contacto cu empleadonan di DCA pa mas informacion tocante e Seyo Nacional y tambe e proceso di aplicacion. Sea asina bon di tuma contacto cu personal di DCA via telefon 582-2185, durante e oranan di oficina.

E criterianan pa bin na remarca di un Seyo Nacional di Aruba ta como lo siguiente; e material/ obra mester ta/tin:

• traha na man; (No cu machine, pero cu herment manual senciyo)

• autentico, Diseño Original;

• consistencia den (re-) produccion di diseño y modelo;

• grado di experticio (tradicional) den trahamento di e producto;

• producto traha na Aruba mes;

• grado di uzo di material local;

• Grado cu e producto ta refleha e tecnicanan di artesania tradicional.

E Seyo Nacional di Artesania ta pa promove y certifica nos productonan local. Creatividad ta parti importante di arte. Sea abo un di e proximo artesano certifica. Departamento di Cultura ta spera cu mas y mas artesanonan ta haci uzo di e oportunidad aki.