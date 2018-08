Setty Christiaans (MEP): Cantidad di bishitante stayover a aumenta

Siguiendo e desaroyo di turismo den e utimo lunanan, Parlamentario Setty Christiaans-Yarzagaray a amplia riba e ultimo informacionnan obtenibel cu ta te cu mei 2018 den e caso aki. E Parlamentario a indica cu tin un crecemento den cantidad di bishitante stayover te cu mei di 2018 di 1.6% cu riba su mes ta un bon noticia. Den luna di maart, cu ta e 1e kwartal di aña 2018, e cifra aki a refleha un crecemento di 4.3%. Por conclui cu e year to date di 1.6% te cu mei ta menos cu con e situacion tawata den e 1e kwartal di 2018.

E Parlamentario a duna di conoce cu locual ta preocupante p’e ta, apesar cu ta positivo cu e cantidad total di bishitante stayover a crece cu 1.6%, cu Aruba ta keda y ta bira mas dependiende atrobe riba e turismo Mericano. Pa motibo di e situacion na Venezuela, Aruba ta ricibiendo menos tursita Venezolano y asina e cantidad di bishitante stayover di Venezuela te cu mei 2018 a cay cu 58.0% mientras cu e mercado Mericano a subi cu 7.2% y Mercado Canadees tambe a subi cu 8.9%.

Segun e Parlamentario, esaki ta haci cu Aruba ta keda demasiado dependiente di e mercado mas grandi cual den pasado tawata tin conseho caba cu esaki por ta un problema. Total di e mercado Mericano compara cu e total di turistanan stayover a yega 71.4% cual aña pasa den mesun temporada aki esaki tawata 67.7%. Por a ripara cu e mercado di Gran Britania tambe a nota un caida den turismo di 4.8% te cu mei 2018.

Parlamentario Christiaans-Yarzagaray ta indica cu esakinan ta señalnan cu sin duda a pone mas esfuerso den mercado Mericano pero tambe nos mester pone mas esfuerso pa logra diversificacion den nos mercado turistico cu por ta indicasion cu mester inverti den otro mercadonan tambe. Un motibo fuerte cu e Parlamentario a menciona ta cu por ta un desventaha pa keda mayoria parti dependiente di un mercado, ya den pasado Aruba a yega di sinti esaki ora algo pasa den e respectivo mercado aki.

Den pasado tawatin e intencion caba pa inverti den otro mercadonan, di cual Gran Britania mes tawata un di nan, cu e intencion pa baha e dependencia riba e mercado Norteamericano. E intencion pa inverti den e mercado Europeo y Latinoamericano tambe cu e posibilidad di atrae bishitante nobo y diversifica nos turismo mas.

Pa loke ta trata Sur-America, Colombia tambe a bay atras. Aki a nota cu year to date e mercado di Colombia tambe a cay cu 5.2% cual no tawata e caso te cu e prome kwartal.

“Como Parlamentario mi ta sigui e desaroyo aki. Den e siguiente ronde di aña Parlamentario, nos lo acerca e departamento concerni atrobe pa haya miho bista ki plan di mercadeo por tin. Den bista di e Parlamentario, e resultadonan ta sirbi tambe pa controla si esfuersonan di mercadeo ta wordo logra of no y si pero tambe tambe pa sa si reahustacion di esfuersonan ta necesario pa logra diversificacion desea. Na final di dia, ta e resultado ta indica y ta midi si enberdad esfuersonan ta wordo logra of no”, Parlamentario Setty Christiaans-Yarzagaray a duna di conoce.

