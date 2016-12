Servico Veterinario ta purba di no laga malesa di cacho, Distemper, drenta Aruba

Servicio Veterinario di Departamento di Salud Publico Aruba ta informa cu tin algun caso di Distemper (= Hondenziekte / Ziekte van Carré) na Corsou.

NO tin Distemper ainda na Aruba, pero e chens tey di introduci e malesa bek na Aruba ora di bay y bolbe cu cacho of trece cacho di vakantie of como parti di mudansa pa Aruba. Ta na su luga pa informa publico specialmente awo cu ta vakantie di Pasco y Aña Nobo, cu biahamento cu cacho pa y for di Corsou pa Aruba, of ora ta trata cualkier persona cu ta muda cu nan cacho di Corsou pa Aruba, por tin su consecuencia.

Asina aki e enfermedad altamente contagioso aki a logra drenta Aruba na 2011 cual a causa cu hopi cacho cu no tabata vacuna a muri debi na e malesa aki.

Veterinario di Veterinaire Dienst, Drs. Irene Croes, ta informa cu Distemper ta afecta cachonan di cualkier edad, cu no a ricibi su vacuna manera debe ser y casi semper ta causa morto di e animal. No tin remedi contra e malesa. Si tin vacuna. E conocido vacuna cocktail cu bo veterinario normalmente ta duna bo cacho anualmente ta proteha bo cacho pa 99.9%.

Ta wardando confirmacion cuanto caso di Distemper tin na Corsou, pero pa preveni cu e malesa aki bolbe wordo importa, ta implementa e sigiente medidanan cual ta nifica e siguiente restriccion di importacion:

Ta permiti importacion di cacho for di Corsou solamente si:

1. Na momento di importacion e cacho a haya vacuna contra malesa di cacho y esaki tabata por lo menos dos biaha durante un periodo minimo di 2 siman y no mas tarda cu un aña entre cada vacuna, contal:

e cacho tabata por lo menos 12 siman bieu na momento cu el a haya su prome vacuna, y

e delaster vacuna a wordo duna por lo menos 2 siman prome cu e fecha di (re-)importacion.

2. E cacho tin un chip di identificacion (microchip) di cual e number unico mester ta menciona riba e declaracion di salud oficial di gobierno di Corsou.

E restriccion di importacion ta valido pa un periodo di 6 luna.

Tur veterinario local a wordo informa door di Croes, di e casonan di Distemper na Corsou cu e peticion pa informa nan clientenan di e peliger di Distemper.

Distemper ta un malesa viral hopi contagioso y serio y no tin cura p’e. E malesa no ta afecta hende ni pushi, pero si fret (ferrets) y otro especie canino. Cacho por hay’e via aire y contacto directo (cu animal infecta) of indirecto (uzo di baki di awa of di cuminda di cacho infecta).

Distemper tin 3 fase:

1. E ta cuminsa cu keintura y hopi biaha un tiki diarea

2. Despues di 1 siman por wak “verkoud” pisa: wowo sushi, nanishi ta core pus, tosamento, falta di apetit y keintura

3. Despues e virus ta ataca nervionan di e cacho: temblamento di musculonan, specialmente e musculonan riba su cabes ta hopi tipico

E malesa por bay mas rapido tambe y puppies por muri den menos di 48 ora.

Pa mas informacion tocante Distemper tuma contacto cu bo veterinario priva.

Pa informacion tocante biahamento cu bo cacho tuma contacto cu Veterinaire Dienst na telefon 5850400.