Sernan humano na benta, unda cu un bida ta costa 400 dollar

TRIPOLI, Libia- Cada aña, miles y miles di persona ta crusa over di e frontera di Libya. Nan ta refugiadonan huyendo for di conflicto na nan pais y migrantenan economico buscando miho oportunidadnan na Europa.

Mayoria di nan a bende tur loke nan tabata tin pa nan por paga e biahe door di Libya pa e costa y nan salida pa Mediteraneo.

Pero un reciente represion di e wardacosta Libio kiermen menos boto ta subi lama, lagando contrabandistanan cu un acumulacion di pasahero. Di e manera aki, contrabandistanan ta bira doño y e migrante ta bira esclavo. Evidencianan di esaki a wordo poni den man di autoridadnan y nan a wordo priminti di lansa un investigacion.

E subastanan ta tuma luga den un ciudad aparantemente normal di Libia, yena cu personanan cu ta hiba un vida regular. Muchanan ta hunga riba caya, hendenan ta bay traha, papia cu amistadnan y cushina cuminda pa nan famia.

Pero den e subastanan ta manera cu bo ta bay bek den tempo. E unico cu falta ta e cadenanan na nan pia y enkelnan.

Anes Alazabi ta un supervisor na un centro di detencion na Tripoli pa migrantenan cu ta en espera pa wordo deporta. El a bisa cu el a tnede “hopi storia” over di e abuso haci door di e contrabandistanan.

Un di e migrantenan deteni, un hoben yama Victory, a bisa cu el a wordo bendi na un subasta di esclavo. Cansa di e corupcion masivo na Nigera, e hoben di 21 aña a bisa cu el a huy for di su cas y a pasa un aña y cuater luna, mas su spaargeld, purbando di yega Europa.

El a yega te Libia, unda cu el a bisa cu e, hunto cu otro migrantenan a wordo teni den condicionnan precario, priva di cuminda y abusa door di nan captornan. Hopi di e migrantenan ta wordo bendi mas cu un biaha.

Awo cu e ruta doro di Noord- Africa a bira hopi mas dificil, hopi ta e migrantenan cu ta give up riba nan soñonan di yega Europa un dia. E aña aki, ya caba mas di 8 mil individuo a opta pa regresa cas boluntariamente riba vuelonan organisa door di IOM.

Mientras cu hopi di su amigonan di Nigeria a yega Europa, Victory a resigna su mes pa regresa cas bek cu mannan bashi. Esaki ta algo doloroso, bay cas bek y cuminsa di nobo.

