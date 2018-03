Serlimar tin mas di 3 miyon florin ariba caya

No ta un secreto cu hopi hende no ta pagando pa nan bakinan di sushi, esaki ta mas tanto e bakinan comercial. Sra. Marelva Wever, Manager Financiero di Serlimar, ta splica kico ta e plannan pa toch logra cobra e suma aki, cu ta surpasa 3 miyon florin.

Sra. Wever a bisa cu comerciantenan cu no ta paga y tameb comerciantenan cu a stop cu nan servicio, Serlimar ta bezig ta recogiendo e bakinan bek. Pa loke ta trata e otro branch, prome cu final di 2017, Serlimar a cera su sucursal na Paradera y a establece na Tanki Flip 14, banda di e rotonde di Brandweer.

E accion di cobransa ta tur luna nan ta bezig ta manda factura, nan ta manda e comerciantenan incasso y hasta carta di recordatorio nan a haya. Pero e parti di seriedad pa paga Serlimar, esey ta falta. Tabata tin motibonan pa cual no a bay busca e bakinan prome, door cu e purba toch di yega na un solucion. Pero awo cu tin un Management Team nobo, awo a dicidi cu miho ta pa cuminsa aplica e sancion y kita e containernan pa asina saca un reaccion di e clientenan.

Serlimar ta habri pa areglonan di pago, no necesariamente mester paga e retraso di biaha, pero por yega na un areglo di pago. Pa esaki por pasa na cualkier sucursal di Serlimar.

Tin algun caso di barinan comercial di 1100 poni na e cas, esaki lo ta pasobra no tabata registra den e database di Serlimar den servicio residencial. Por ultimo, Sra. Wever a haci un apelacion pa pasa na un di e oficianan di Serlimar, y haci e registracion formal pa haya e barinan cu ta coresponde, si ta di cas of comercial.

