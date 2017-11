Serlimar ta cuminsa cu nan accion milieustraat 4

Ta un tradicion cu Serlimar ta trahando ariba e accion di fin di aña y e aña aki no ta un excepcion. Nan ta bay cuminsa cu nan accion di milieustraat 4, ariba e fecha di 19 di November. Sr. Lionel Croes, vocero di Serlimar ta splica mas.

Dia 19 di November, esaki lo tuma luga na Colegio Felipe B. Tromp y dia 26 di November, esaki lo ta na Don Elias Mansur Ballpark, pa e pueblo di Dakota y vecindario. Dia 4 di December, Serlimar lo tin su accion na Lucky Store San Nicolas. Y dia 10 di December, e ultimo dia di e accion, lo bay tuma luga na Rooi Afo, unda cu nan a mobilisa nan team lo bay traha y supervisa e accion aki. Ta cuater fecha cu nan a pone y esaki ta bay en conhunto cu nan partnership ATA, cu a join e ultimo añanan. Nan tambe ta mira e importancia pa sigui brinda e servicio aki na e comunidad di Aruba, na un forma gratuito, pa tur esunnan cu kier deshaci di nan desperdicio “grofvuil”, bou supervision di Serlimar.

E bakinan di Serlimar ariba e fechanan aki no ta pa cosnan pisa, cosnan bieu, manera frigidaire, etc y segun Sr. Croes, esaki lo bira algo apart. Lo pone e bakinan na puntonan strategico. Ta keda na e habitante na unda e bakinan ta situa. Loke Serlimar por haci ta pa yuda baha e sushinan. Si ta cosnan pisa, e empleadonan di Serlimar ta cla pa yuda. Ta keda na responsabilidad di e habitante pa trece su desperdicio na e puntonan ya menciona. Actualmente tin special ariba bakinan di 20 of 30 yarda cu tin un costo adicional, pa e servicio. Of tambe por yama y si ta por ehempel, un frigidaire of stoof cu no por wordo transporta, Serlimar pa 50 florin, ta bin na e adres y ta recoge esaki pa hib’e na Parkietenbos.

Tin coleganan semper atento y trahando cu locual cu nan tin, pa duna e calidad di servicio, ya cu ta hopi desperdicio ta subi diariamente ariba dump. Y aworaki ainda no tin un solucion a largo plaso pa loke ta e problematica cu a subi e ultimo añanan, despues cu e proceso cu Bouldin & Lawson, pa traha fluff, a opta e ora pa djis apart coba buraco. A bay na diferente forma pa e auto bieu, separa y kita algun. Pero naturalmente ta luchando eynan. Tur dia ta un reto, depsues di a combersa cu e manager di dump. Nan ta trahando den un forma hopi organisa, pa toch laga e molester ta minimo. Pero lo prefera pa atende esaki. Nan experticio den e ultimo añanan esey. Pero nan no tin e control si ariba e candela cu por bin ariba dump. Pero nan tin formula pa combati y minimalisa e dañonan di por ehempel di huma, etc.

Nunca, segun Sr. Croes no por garantisa esaki pa 100%. Ta spera cu pronto lo bin cu solucion pa dump a largo plaso, pa caba cu e molester pa e bario. Tin biaha no tin control ariba habitantenan, ya cu hopi biaha esaki ta sosode ora cu e horario pa cera a pasa, na porta di cura ta tira e sushinan. Enberdad, durante ora cu nan ta habri, e PTS ta habri. Nan tin nan schedule cu nan ta hiba e bakinan pa dump, pa wordo procesa. Esey no ta un problema. E planning t’ey, el a funciona pa hopi aña. Ta solamente den e dianan hopi druk, tur hende ta bin den e horario y nos como Arubano ta gusta laga tur cos pa ultimo hora. No bin despues cu dump cera. E fenomeno ey ta algo cu no tin control debido ariba dje, pero si Serlimar ta pidi pa e bishitantenan na dump, pa nan por cumpli den e horario stipula.