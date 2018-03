Serlimar su debe ta surpasa 26 miyon florin

For di aña 2015 Serlimar a manda tur e facturanan pa loke ta servicionan residencial. Sra. Marelva Wever, Manager Financiero ta splica.

Conhuntamente cu facturanan di 2015, como tambe 2016 y 2017 pero unda cu lastimamente e pago no a wordo cumpli. En total Serlimar tin un suma total di 27.669.600 y aunke hopi hende a bisa cu nan nunca no a yega di haya e recibonan, pa lo cual manager financiero di Serlimar a puntualiza cu en berdad kisas esaki lo por ta e caso aunke nan ta traha cu ayudo di Postkantoor pa e entrega di e facturanan.

Si tin un cliente cu no a haya factura di Serlimar por comunica via email tambe na [email protected] y realisa un peticion di e facturanan y tambe por pasa libremente na e oficinanan di Tankiflip of Kockstraat. Tambe lo por bay online..of bay on line.

Na final di cuenta mester ta consciente cu e pago cu Serlimar a bira un ley caba unda cu tur hende lo mester tin su contract y firma pa haya e containernan y esaki lo ta e procedura for di aña 2015

Pa ultimo den Semana Santa Serlimar ta ofrece su servicio di campamento cu containernan di 1100 lts y pa un suma di 100 fls lo por haya esaki pa enter e temporada tambe esun di 240 lts lo ta disponibel pa 30 fls, y lo bini tambe cu extra servicio na Eagle y Baby Beach unda cu na final di e campamento lo por tira tur e desperdicionan grandi y serlimar lo bin retira.

