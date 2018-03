Serlimar lo sigui cu e proceso di piki barinan di sushi comercial

Recientemente Serlimar a cuminsa piki barinan di sushi comercial, esunnan cu no ta registra of cu ta atrasa den pago. Sra. Robin Didder, di Management Team di Serlimar a splica.

Tin trahado cu a tuma containernan di 1100 liter como un servicio cu Serlimar ta uza pa Rent Me, cual ta wordo gehuur na clientenan. Pero algun trahado a dicidi di bay cu e bakinan di sushi aki pa nan cas, pa pone sushi pero nan no a trece esakinan bek. Tin algun cu tabata haci negoshi cu e bakinan aki, bou di e nomber di Borrow Me. Esaki ta un abuso y ta stroba Serlimar di genera placa.

Door di e situacion aki cu a surgi Sra. Robin Didder a tuma e libertad di bay na un adres di un trahado cu a yega di fia e barinan y mesora e bari a wordo remove di e trahado su cas. No tin prueba fisico di negoshi cu placa lo a wordo haci ainda, pero Serlimar lo a cuminsa un investigacion unda a traves di e computer nan lo bay haya sa cua trahado lo a yega di haci negoshi y bin horta e mesun compania na unda nan ta traha.

Sra. Robin Didder a realisa tambe cu kisas hopi di e barinan den e situacion aki lo a yega di stroba ingresonan considerabel pa compania Serlimar, den caso cu un hende lo por tin 2 barinan na cas den luga di 1.

Ta bay stop e situacion aki mas lihe cu ta posibel, segun Sra. Robin Didder y alabes a splica cu na momento no tin un posibel castigo ainda pa cu esaki caminda cu ehecutivonan di Serlimar lo mester reuni pa tuma algun decision.

Ora un trahado bay cu e barinan pa nan mesun uzo, Serlimar lo ta di acuerdo cu esaki, e acto cu ta condenabel ta si un trahado ta duna e bari na un otro hende of huur nan, siendo cu tin hende cu si ta paga den forma puntual e ora no por haya un servicio optimal.

Actualmente tin hopi sushedad na Aruba y no por tin e barinana aki cu sushiedad acumula tampoco pasobra e ta anti higienico tambe unda cu por haya hasta virus cu esaki anto tambe e casonan di hopi adress cu no ta existi na Serlimar y unda cu tin bari coloca.

Otro punto importante ta cu na Serlimar ta resalta ta, cu lo tin registra un 40 mil adres den servicio y ni e 10% ta cumpli cu e pago di e contribucion. Cosnan aki mester stop. Tin casnan grandi y luhoso, pero e barinan di sushi no ta registra na Serlimar. Tin negoshinan cu a firma contract pero cu no ta bin paga. Tur esakinan Serlimar lo keda retira.

Pa ultimo Serlimar lo bin cu e proyecto grandi cu a haya e nomber di Afpakteam unda cu ayudo di City Inspector y polis, esunnan cu no a cumpli cu e procedura corecto pa haya e servicio di Serlimar e barinana lo bay wordo remove, segun Sra. Robin Didder di e Management Team di Serlimar.

Comments

comments