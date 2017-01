Serlimar: Autonan bandona banda di caminda tin su peliger cun’e

Pa Serlimar e tema di pikimento di autonan bieu para riba caminda tin su peligernan cun’e y den bario Serlimar ta purba di hasi su maximo pa piki mas cu por segun Sr. Michael Raymond ta splica.

Ultimo lunanan aki Aruba a haya un hala di awasero y autonan bieu, ta luganan perfecto pa muskita y sanguranan por broei. Serlimar tin algun luna caba haciendo proyecto di recoge autonan bieu. A cuminsa na Noord y a sigui pa Oranjestad.

Serlimar ta haci un suplica pa yama na nan oficina 5245080 y e nomber lo bay ariba lista. Unico cos cu mester haci ta firma un “afstandverklaring” unda ta duna Serlimar permiso pa bay cu e auto bieu.



Sr. Raymond ta splica cu Serlimar ta habri y ta duna servicio di kita autonan bieu for di caminda, for di cura y hasta te den cunuco. E servicio aki ta gratuito y no mester paga nada. Mester solamente firma e afstandverklaring cu ta duna Serlimar legalmente e poder pa bay cu e auto.



Solamente doño di un propiedad por duna permiso pa bay cu e auto bieu. Niun otro hende no por haci esaki, ya cu lo mester firma un afstandverklaring.



Den caso di un auto cu ta para su so, canto di caminda, Serlimar no tin autorisacion pa deshaci di niun auto di e manera aki. Den un caso asina, ta solamente polis tin e autoridad pa haci esaki. Despues di cu Serlimar haya e autorisacion for di polis, e ora ey numa Serlimar por bay cu e auto.