Serlimar a retira barinan comercial for di clientenan cu no ta paga

Ultimo dianan Serlimar a cuminsa cu’n opruiming, mirando cu nan tin varios bari ariba caya, pero no tin hende/negoshi no ta bin pa paga. Nan tin mas di mil bari ariba caya. Sr. Jurick Schwengle, Beheerder di Container Park.

Serlimar tin hopi placa ariba caya, y si e pagonan aki drenta, Serlimar por drei bon. E accion aki lo bay sigui den e fin di siman aki, sin menciona e barionan. Tin barinan di cas y barinan comercial. Pero loke a piki diaranson tabata barinan comercial. Tin barinan cu tabata ariba caya, di hendenan cu tabata tin un contract, pero e comerciante no ta paga.

Mester pone accion pasobra di otro forma e mesun problema lo keda unda cu tin incumplimento cu e pago di e servicio cu ta wordo ofreci asina a splica Sr. Juri Schwegle di Serlimar.

E accion a trece su reaccion, caminda cu tin hende cu a cuminsa yama caba pa puntra e motibo pa cual Serlimar a bay cu e barinan. A splica e cliente cu pa e haya e barinan bek, lo mester paga e debe cu tin. Nan mester bin cera un contract nobo, pero mester paga e debe bieu prome, pa nan por haya e barinan bek.

E accion a haya su reaccion caminda cu tin hende cu a cuminsa yama caba puntra pakico e motibo cu esaki a esaki lo a sucede y de forma aki Serlimar a duna e splicacion concerni unda a wordo informa cu mester paga e debe cu tin y pasa firma contract di nobo pa por haya nan barinan bek, y asina tambe ta bay aplica un djis pa loke ta trata barinan situa den e casnan.

Serlimar tin un prijs fiho di 25 florin pa luna y pa sigura pa sigui duna continuidad cu e servicio aki di pikimento di sushi, unda cu Sr. Schwengle a informa cu tin casonan caminda cu e cliente a realisa e ultimo pago na September 2017.

Tin caso tambe unda cu tin casnan cu apartamentonan cu cu tin hopi bari poni pero nan no ta registra den Serlimar su sistema. Esakinan tambe dado momento lo bay wordo lanta tambe y pa haya esaki bek lo mester sigui e procedura corecto di registracion.

Pa ultimo Sr. Juri Schwegle a pidi encarecidamente na tur esunnan cu tin bari cu no ta registra pasa na Serlimar haci e registracion of den caso cu tin debe tambe mester bay y yega na un areglo di pago.

Sermilar lo keda hopi agradeci pa e pago puntual di e servicio cu ta garantisa cu cliente por keda disfruta di beneficionan di compania Serlimar, de lo contrario ya sea comercial of residencial cu no a haci esaki lo perde e servicio y e bari lo bay wordo kita.

